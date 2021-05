عدوان الاحتلال يكلف القطاع التجاري في غزة 100 مليون دولار

أكدت إحصائية حكومية فلسطينية إن عدوان الاحتلال على غزة خلف خسائر في القطاع التجاري تقدر بمئة مليون دولار حيث قام بتدمير حوالي 25 منشأة صناعية.

حيث قال مراسل قناة المملكة أن “عدد الوحدات السكنية التي دُمّرت بشكل كامل منذ بداية العدوان تجاوزت 500 وحدة سكنية إلى جانب أضرار بليغة وجزئية لحقت بما يقرب 1000 وحدة سكنية بحسب إحصائية صدرت عن مكتب الإعلام الحكومي في القطاع”.

كما أردف أن ” هناك حديثا عن خسائر كبيرة في القطاع الزراعي لم تعلن بعد وذلك بعد استهداف الأراضي الزراعية بشكل عنيف ومنع للمزارعين من الوصول إلى أراضيهم في المناطق الشرقية” .

وفي الأمس كانت قد كشفت الأمم المتحدة ، أن حوالي 10 آلاف فلسطيني نزحوا من قطاع غزة في أعقاب العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وفي بيان نشرته المنسقة الإنسانية الأممية، لين هاستينجز، أن “تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن نحو 10 آلاف فلسطيني اضطروا إلى الرحيل عن منازلهم في غزة بسبب استمرار الأعمال القتالية”. بحسب “معا“

وأضاف البيان: “يتخذ هؤلاء من المدارس والمساجد ومن أماكن أخرى مأوى لهم في ظل جائحة كورونا التي تعصف بالعالم، ولا تتيسر لهم سوى إمكانية محدودة للحصول على المياه والغذاء والخدمات الصحية”.

وتابع البيان أنه ينبغي للاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية أن تسمح على الفور للأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين بإدخال الوقود والغذاء واللوازم الطبية ونشر العاملين في المجال الإنساني، مؤكدا ضرورة “التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وكررت هاستينجز الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة “لإنهاء التصعيد ووقف الأعمال القتالية في غزة وإسرائيل فورا. لقد فقد عدد كبير جدا من المدنيين أرواحهم أو أصيبوا بجروح.”

وفي السياق، ارتفع ضحايا عدوان الاحتلال الغسرائيلي على قطّاع غزة، إلى 139 شخصاً منهم 39 طفلاً و22 امرأة، وذلك بحسب ما أعلنه الدفاع المدني في القطّاع، اليوم السبت.

وقال الدفاع المدني إن عدد الضحايا ارتفع جراء قصف منزل في مخيم الشاطئ بغزة إلى 10 قتلى، بعد انتشال جثتي طفلين.

كما أشارت وزارة الشؤون الدينية الفلسطينية إلى أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير مسجد. في حين قال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي يتحرى صحة هذا الخبر، بحسب موقع “RT”.

The post عدوان الاحتلال يكلف القطاع التجاري في غزة 100 مليون دولار appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ