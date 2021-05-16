بعد 3 أسابيع من الاغلاق الشامل تركيا تتجه نحو العودة إلى الحياة الطبيعية

أعلنت وزارة الداخلية التركية تفاصيل مرحلة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية بعد نحو ثلاثة أسابيع من الإغلاق الشامل لمواجهة تفشي فيروس كورونا في تركيا.

وأرسلت الوزارة تعميما إلى الولايات الـ 81 بالبلاد، ذكرت فيه أن تدابير العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية تبدأ اعتبارًا من الساعة الخامسة صباح الاثنين، حتى 1 من يونيو المقبل، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” اليوم، الأحد.

ويبدأ حظر التجول نهاية الأسبوع من الساعة التاسعة من مساء الجمعة حتى الساعة الخامسة من صباح الاثنين خلال الفترة بين 17 من مايو و1 من يونيو.

وبالنسبة للمراكز التجارية الكبيرة (المولات) سيكون عملها من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساء وستكون مغلقة في عطلة نهاية الأسبوع.

أما عمل المطاعم والمقاهي في هذه الفترة سيكون من الساعة السابعة صباحًا حتى الثامنة مساء ويمكن للزبون أخذ طلبه باليد فقط والتوصيل، وبنظام الطلبات عبر الهاتف فقط بين الثامنة و12 عشرة ليلًا، أي يمنع الأكل والشرب داخل المطاعم.

ويستمر حظر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ودون 18 عامًا من استخدام المواصلات العامة حتى الأول من يونيوالمقبل.

وبالنسبة للتعليم أعلنت وزارة التعليم التركية استمرار التعليم عن بعد حتى مطلع يونيو باستثناء صفي الثامن والثاني عشر ورياض الأطفال.

وأكدت استمرار التعليم وجهًا لوجه في المدارس لطلاب صفي الثامن والثاني عشر اعتبار من غدًا الاثنين.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، في كلمة تهنئة بمناسبة عيد الفطر، “كنا نأمل التخلص من فيروس كورونا في تركيا قبل نهاية العام الحالي، لكن اضطررنا لفرض القيود، والاغلاق الشامل ولكن سنبدأ بخطوات العودة إلى الحياة الطبيعية بعد العيد تدريجيًا.