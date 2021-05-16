سعر الدولار والعملات مقابل الجنيه السوداني اليوم الاحد في البنوك والموازي

صعد سعر الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الأحد، 16 مايو/أيار 2021، لدى السوقين الرسمية والموازية، وفق بيانات رسمية.

وبلغ متوسط سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية غير الرسمية “السوداء” عند 410 جنيهات اليوم الأحد، حسب وسائل إعلام محلية بينما بلغ سعر صرف السبت 407 جنيهات.

في المقابل، صعد سعر الدولار الأمريكي لدى تعاملات بنك السودان المركزي، 409 جنيهات للشراء، 411 جنيها للبيع.

وقرر بنك السودان المركزي، أن تبدأ عطلة عيد الفطر المبارك للعاملين بالجهاز المصرفي، الأربعاء، وتستمر حتى صباح اليوم الأحد.

واستمر بنك السودان المركزي في زيادة تدريجية لسعر الدولار الأسبوع المنقضي، لتتبعه البنوك، حيث بلغت الزيادة حتى الآن نحو 35 جنيهاً، اعتباراً من 21 فبراير/شباط الماضي، حينما أعلن توحيد سعر الصرف عند 375 جنيها للدولار.

واستقر سعر اليورو الأوروبي لدى بنك السودان المركزي، عند 493.50 جنيها للشراء، و497.21 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر اليورو لدى السوق الموازية 497 جنيها مقارنة مع 496 في تعاملات السبت.

وظل سعر الجنيه الإسترليني في بنك السودان المركزي، عند 573.94 جنيه للشراء، و578.25 جنيه للبيع، دون تغيير عن سعر الجمعة؛ فيما سجل متوسط سعر العملة البريطانية لدى السوق الموازية 570 جنيها مقابل 567 جنيها.

واستقر سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي، عند 108.41 جنيه للشراء، و109.23 جنيه للبيع؛ بينما بلغ في السوق الموازية غير الرسمية “السوداء” 110 جنيهات مقارنة مع 108 أمس السبت.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي في البنوك عند 110.63 جنيه للشراء، و111.46 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس؛ بينما بلغ سعر العملة الإماراتية لدى السوق الموازية 111 درهما مقارنة مع 109 أمس.

واستقر سعر الدينار الكويتي في المركزي السوداني، عند 1349.02 جنيه للشراء، و1359.14 جنيه للبيع، بينما بلغ لدى المركزي السوداني 1351.01

الديون

ووافق صندوق النقد الدولي، على خطة لتمويل السودان عبر عدة آليات بينها المنح النقدية بغرض تخفيف ديونه وأعلن المجلس التنفيذي للصندوق عن خطة تمويل ستساعد في تعبئة الموارد اللازمة، لكي يغطي الصندوق حصته في تخفيف عبء ديون السودان.

كما قدمت المملكة المتحدة قرضا قصير الأجل للمساعدة في سداد المتأخرات على السودان للبنك الأفريقي للتنمية. ويسعى السودان، إلى تخفيف أعباء ديون خارجية لا تقل عن 50 مليار دولار، أغلبها ثنائية.

وقال محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين، إن أحد المحاور المهمة في مؤتمر باريس هو العمل على جذب البنوك العالمية للدخول للسودان والعمل فيه بعد التطورات الاخيرة والاصلاحات الهيكلية التي تمت وستتم في جميع المجالات المصرفية.

وقال في تصريح تابعه المراسل إن الإصلاحات التي تمت الآن، تشمل محاور عدة، منها إصلاحات محاور السياسات المصرفية، وإصلاحات قانونية ومعايير الالتزام، اضافة إلى إصلاحات هيكلية.

وذكر أن دخول البنوك العالمية للسودان هو محور رئيس ومطلوب بشدة لتنفيذ المشاريع المطروحة في المؤتمر ولمستقبل السودان ولتنفيذ كل المطلوبات العالمية، مشيرا إلى أنه الآن أصبح الأمر أسهل للبنوك العالمية لأنها ستندمج في بيئة جديدة.