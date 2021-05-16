والي نهر النيل الوثيقة الدستورية لها مهام محددة ويجب التكاتف لتحقيق شعارات الثورة

أكدت الدكتورة آمنة أحمد محمد أحمد المكي والي نهر النيل على الادوار الكبيرة والمتعاظمة للقوات الشرطية والأمنية والعسكرية فى الحفاظ على أمن وسلامة المواطن.

وترحمت خلال مخاطبتها أمس بدار الشرطة بعطبرة ضباط وضباط صف وجنود قوات الشرطة بالولاية بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور اللواء شرطة حقوقي الطاهر علي محمد البلولة مدير عام شرطة ولاية نهر النيل

واللواء ربيع موسى قائد سلاح المدفعية ترحمت على شهدا ثورة ديسمبر المجيدة مؤكدةً ان الشرطة هي الظهير للمواطن والمسؤولة عن أمنه وسلامته وأن والقوات المسلحة مسؤولة .

الصعوبات

وأشارت آمنة المكى ان الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لها مهام محددة ومعلومة داعيةً إلى ضرورة تكاتف الجميع لتجاوز التحديات الماثلة وتحقيق شعارات الثورة.

من ناحيته هنأ مدير عام شرطة الولاية مواطني وحكومة الولاية واجهزتها التنفيذية والأمنية والعسكرية بمناسبة عيد الفطر المبارك وترحم على شهداء قوات الشرطة وشهداء ثورة ديسمبر المجيدة مؤكداً جاهزية الشرطة وتعاونها التام مع كافة الاجهزة التنفيذية والامنية بالولاية للحفاظ على أمن وسلامة المواطن.

كما قدمت والي نهر النيل التهاني لمنسوبي جهاز الأمن والمخابرات برئاسة الجهاز بمدينة الدامر بمناسبة العيد بحضور المدير التنفيذي لمحلية الدامر الاستاذ عائد عبد الكافي مؤكدة على اهمية التعاون التام مع الجهاز التنفيذى بالولاية فى ظل والتحديات والعمل على استقرار أنسانها.

من جانبه قدم العقيد امن عبد العزيز محمد ابراهيم نائب مدير جهاز الامن بالولاية التهانى لحكومة ومواطني الولاية مؤكدا حرصهم الكامل وتعاونهم مع أجهزة الولاية لتحقيق الاستقرار المطلوب.