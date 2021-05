وزير الصحة الليبي: اللقاحات المستخدمة ضد كورونا آمنة

قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، علي الزناتي، أن اللقاحات التي تم استخدامها في ليبيا ضد كورونا، جميعها معتمدة وآمنه، بالرغم من اختلاف درجة فاعليتها.

كما دعا وزير الصحة إلى أهمية التسجيل السريع في منظومة التطعيم، موضحاً أن اللقاحات شأنها شأن الأدوية، وفقاً لـ“قناة ليبيا”.

لافتاً إلى أن بعض اللقاحات لها مضاعفات جانبية، حيث أوضح أنها بسبب رد فعل الجسم وتكوينه لأجسام مضادة بالجهاز المناعي، الأمر الذي ما يولد انفعالات انعكاسية وجانبية متفاوته من لقاح لآخر.

في السياق كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، عن تسجيله 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما كشف المركز تسجيله 3 حالات وفاة جراء الفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب “بوابة إفريقيا الإخبارية”.

وأوضح المركز أن إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 181410 إصابة، في حين بلغ عدد حالات الوفاة 3088 حالة وفاة، منذ بدء الجائحة في البلاد، شهر مارس من العام الماضي.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الصحية الليبية اكتشافها حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد.

جاء ذلك بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.

وأفادت السلطات الصحية في ليبيا إلى أن السلالة الجديدة تتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع.

كما حذرت من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

وبدوره شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على أهمية توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطن الليبي.

وأكد أن حكومته سعمل على توفير كافة التسهيلات للمراكز الطبية، بهدف ضمان توفير الخدمات بشكل مستمر.

بيمنا شددت السلطات الصحية الليبية على ضرورة الالتزام بقواعد الصحة من غسل اليدين والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات واستعمال المعقمات سيقطع شوطاً طويلاً في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

داعية المواطنين جميع السكان والمواطنين، إلى ضرورة ارتداء الكمامة الواقية والالتزام بالتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات والتعقيم منعاً من أي تفشي محتمل للفيروس المستجد كوفيد-19.

لافته إلى ضرورة أن يعتني كل فرد بنفسه ،وأن يهتم بأحبائه وبالآخرين وعندما نفعل ذلك، يمكننا حقاً أن نتفوق على هذا الفيروس.

