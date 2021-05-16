القوات الأجنبية في تزايد مستمر في ليبيا، ووقف إطلاق النار مهدد

قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، إن هناك تزايدا ملحوظا في دخول المرتزقة الأجانب إلى ليبيا، مشيرا إلى أن ذلك قد يهدد اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد، وفي تصريح حول الموضوع ذاته قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن ليبيا لم تشهد أي تراجع في عدد المقاتلين الأجانب أو أنشطتهم، لا سيما في وسط البلاد، مشيرا إلى أنه ورغم الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف، إلا أن أنشطة الشحن الجوي مع رحلات جوية تواصلت إلى قواعد عسكرية مختلفة.
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قناة ليبيا
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