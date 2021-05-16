الهند تستعد لإجلاء الآلاف من المناطق المنخفضة على امتداد ساحلها الغربي مع توقع وصول إعصار قوي

أحمد أباد في 16 مايو 2021 ( وال )- تستعد الهند لإجلاء الآلاف من المناطق المنخفضة على امتداد ساحلها الغربي، مع توقع وصول إعصار قوي إلى اليابسة صباح الثلاثاء في ولاية ” جوجارات ” بغرب البلاد.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الهندية في بيان انه من المرجح جدا أن تزداد قوة الإعصار خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، وأن يتحرك في اتجاه الشمال والشمال الغربي ويصل إلى ساحل ” جوجارات ” مساء السابع عشر من مايو”.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية من احتمال تعرض المنازل لأضرار كبيرة تصل إلى الدمار، وقالت إن من المتوقع تعطل خدمات السكك الحديدية حتى 21 مايو .

وقالت الحكومة في بيان إنه يجري اتخاذ جميع الإجراءات لإجلاء سكان المناطق المتضررة من الإعصار من أجل ضمان عدم وقوع خسائر في الأرواح .

وقال مسؤول بولاية ” جوجارات ” إن عمليات إجلاء السكان من المناطق الساحلية بدأت، وإنها ستشمل أكثر من ( 100 ) ألف شخص. (وال)

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