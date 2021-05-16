اجتماع استثنائي للاتحاد الأوروبي لمناقشة التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى عقد اجتماع افتراضي استثنائي لوزراء خارجية التكتل يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الوضع الحالي في الشرق الأوسط على خلفية التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وقال بوريل، بحسب وكالة آكي الإيطالية للأنباء، إن دعوته إلى عقد الاجتماع الاستثنائي تأتي في ضوء استمرار التصعيد وسقوط العديد من الضحايا المدنيين، مضيفا أنه ستتم مناقشة أفضل السبل التي يمكن أن يساهم بها الاتحاد الأوروبي في إنهاء العنف الحالي.

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