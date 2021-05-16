السودان وتشاد يبحثان تسريح طرائق “مليشياتهما” من ليبيا

الخرطوم 16 مايو 2021 (وال)ــ تدارست وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي ومبعوث المجلس العسكري الانتقالي في تشاد عبد الكريم إدريس في الخرطوم، ترتيبات وطرائق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج للمليشيات السودانية والتشادية الموجودة داخل الأراضي الليبية، بعد استقرار الأوضاع فيها، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وذلك خلال اللقاء الذي جمع السبت بالعاصمة السودانية وزيرة خارجية السودان بمبعوث المجلس العسكري الانتقالي في تشاد .

وأوضح بيان للخارجية السودانية، أن اللقاء (بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين وكيفية استفادة تشاد من تجربة السودان الانتقالية . كما ناقش اللقاء التحديات التي تواجه البلدين لاسيما ترتيبات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج للمليشيات السودانية والتشادية الموجودة داخل الأراضي الليبية وذلك بعد استقرار الأوضاع فيها وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية) بحسب وكالة سونا للأنباء .(وال)

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