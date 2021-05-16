منظمة التعاون الإسلامي: إسرائيل قوة محتلة وليست لها أي حقوق في فلسطين

أكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، أن إسرائيل قوة محتلة وليست لها أي حقوق في الأرض الفلسطينية، مطالبا بضرورة وضع حد لجميع الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية في وفلسطين.

ودان البيان بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية التي تشنها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، وأرضه ومقدساته، وطالب بالوقف التام والفوري لجميع هذه الاعتداءات التي طالت المدنيين الأبرياء وممتلكاتهم والتي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين.

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