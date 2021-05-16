السودان: وزير الري يترأس اجتماع التحضيرات لري محاصيل المشاريع القومية

رأس البروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية اليوم برئاسة وزارة الري والموارد المائية بـ مدني في السودان اليوم اجتماعا ضم المهندس ضو البيت عبد الرحمن وكيل وزارة الري والموارد المائية والمهندس قسم الله خلف الله مدير عمليات الري والقيادات العليا بالوزارة والمهندسين بأقسام ري مشروع الجزيرة.

وبحث الاجتماع سير التحضيرات لري محاصيل العروة الصيفية بالمشاريع المروية القومية وطوكر والقاش وسير تحصيل رسوم مياه العروة الشتوية المنصرمة، حيث أكد الوزير أن الأداء مبشر بنجاح العروة الصيفية، وشدد على متابعة أعمال الصيانة الصيفية وترتيب الأولويات، ودعا لقيادة حملة لتكملة أعمال الصيانة والالتزام بالمنظور الهندسي لرفع مستوى الأداء وتحسين الخدمة والعمل على تعديل مهام معاون الري لضبط توزيع المياه والإسهام في تحصيل الرسوم.

وشدد الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود لزيادات معدلات التحصيل لسد الصرف على الصيانة والتشغيل وتفعيل مبدأ المحاسبة، داعياً لضرورة استعجال الإدارة الزراعية بمشروع الجزيرة لتسليم الدورة الزراعية وتحديد أبو عشرينات التي سيتم دفنها ومنع حفر أبو عشرينات بالكراكة وإعلاء التنسيق مع المزارعين والإدارات الزراعية في الغيط لتحقيق الأهداف المنشودة تجاه إنجاح العروة الصيفية.

من جانبه أشار وكيل وزارة الري لأهمية بذل الجهود لتقليل التعديات على منشآت الري من خلال الالتزام بالدورة الزراعية والمحددات الفنية للري إضافة للتركيز على رفع مناسيب الري بعمل الصيانات اللازمة للمنظمات والعبارات والمشايات.

الصيانة الصيفية

وجدد وكيل الري التزام وزارته بفتح المياه في 31 مايو الجاري، وشدد على ضرورة الالتزام بتحصل الربط المقرر من رسوم المياه على كل الأقسام ومحاسبة المقصرين ودعم وتحفيز المميزين.

فيما أكد مدير عمليات الري تنفيذ أعمال الصيانة الصيفية عبر 3 مراحل تنتهي في 31 مايو الجاري بإزالة الأطماء في الشبكة الصغرى والعليا وإزالة الحشائش وصيانة منظمات الري والمشايات والمعابر.

وأكد على أهمية رفع معدلات التحصيل لسد النقص في ميزانية التنمية حيث تم التصديق بمبلغ 3.3 مليار جنيه بنسبة 24‰ الأعمال المستهدفة.

هذا وقد أكد الاجتماع على ضرورة أهمية رفع معدلات التنسيق مع الإدارات الزراعية والمزارعين في السودان وضبط التعاقد مع الحاصدات والمتابعة الميدانية لزيادة معدلات تحصيل رسوم المياه لتحسين خدمة الري.