وزير الخارجية التونسي “عثمان الجرندي ” ونظيرته الليبية ” نجلاء المنقوش يرحبان باستئناف الخطوط الجوية التونسية لرحلاتها إلى مطاري ” معيتيقة ” ” وبنينا “

تونس 16 مايو 2021 ( وال )- رحب وزير الخارجية التونسي ” عثمان الجرندي ” ونظيرته الليبية ” نجلاء المنقوش ” باستئناف الخطوط الجوية التونسية لرحلاتها إلى مطاري ” معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس و ” بنينا ” بمدينة ببنغازي انطلاقا من يوم غد الإثنين .

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها اليوم الأحد إن الوزير ” الجرندي ” استعرض خلال اتصاله الهاتفي مع ” المنقوش ” علاقات الأخوة والتعاون المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل الارتقاء بها على كافة الأصعدة.

وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور استعدادا للاستحقاقات الثنائية المقبلة وفي مقدمتها عقد اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العليا المشتركة التونسية الليبية على مستوى وزيري خارجية البلدين في الفترة القريبة المقبلة. (وال)

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