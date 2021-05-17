الصين وتونس والنرويج تدعو لوقف كل الاعتداءات وحماية المدنيين واحترام الوضع القائم في القدس

نيويورك 16 مايو 2021 (وال)- دعت الصين وتونس والنرويج في بيان مشترك اليوم الأحد، حول تصعيد الصراع في فلسطين، إلى وقف كل الاعتداءات وحماية المدنيين واحترام الوضع القائم في القدس.

وقالت المندوبة النرويجية الدائمة لدى الأمم المتحدة “مونا جول” ، خلال مؤتمر صحفي في مقر المنظمة بنيويورك “تعرب النرويج وتونس والصين عن قلقها العميق من الأوضاع في غزة والأعداد المستمرة للضحايا بين المدنيين.

ودعت مونا جول كل الأطراف إلى الوقف الفوري للقتال واحترام القانون الدولي بما في ذلك الإنساني وحماية المدنيين وخاصة الأطفال”.

وتابعت مونا جول: “الدول الثلاث تُطالب بـ “وقف فوري لكافة أعمال العنف والاستفزازات والتحريض وأعمال التدمير ومخططات التهجير”.

وأبدت الدول الثلاثة قلقها من التوتر والعنف في القدس الشرقية، لاسيما داخل وحول الأماكن المقدسة؛ بما في ذلك المسجد الأقصى، داعية في الوقت ذاته إلى ممارسة أعلى درجات من ضبط النفس واحترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة.

والصين وتونس والنرويج؛ هي الدول التي دعت إلى عقد جلسة مفتوحة طارئة لمجلس الأمن الدولي جرت في وقت سابق من الأحد، لبحث تصعيد الصراع في فلسطين. (وال)

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