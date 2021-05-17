هايكو ماس: النزاع في الشرق الأوسط لا يمكن حله بالقوة

برلين 16 مايو 2021 (وال)- علق وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس” على تطورات الأوضاع بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط باستخدام القوة.

ونقل المتحدث باسم الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط “دينيس كوميتات” عن وزير الخارجية الألماني قوله “نحن بحاجة الآن إلى إيجاد مخرج من العنف… نستخدم جميع قنواتنا للعمل من أجل تهدئة الموقف.. يجب وقف إطلاق الصواريخ واحترام القانون الدولي الإنساني”.

وأضاف أن “النزاع في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتم حله بالقوة، ولكن الحل سياسيا فقط … يجب العودة إلى خطوات بناء الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال حل الدولتين التفاوضي”. (وال)

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