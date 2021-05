ما الذي يستطيع بايدن فعله حيال فلسطين بعد أن فشل كل أسلافه؟

ما يجري الآن في فلسطين بشكل عام، وخاصة القدس وغزة والتي امتدت عواقبه إلى قلب إسرائيل، أدى إلى التفات صانع القرار الأمريكي والرأي العام هناك إلى المنطقة مجدداً بعد أن بدا أنها سقطت تماماً من الاهتمامات الأمريكية.

فرغم أن إدارة بايدن، مثل إدارة أوباما لا تبدو أنها مرتاحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلا أنها غير مستعدة لممارسة أي ضغوط عليه لوقف جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين وازدرائها للشرعية الدولية والاتفاقات بين الجانبين، بل يبدو ان هذه الإدارة، لا تريد تكرار محاولة أوباما الفاشلة لإحياء عملية السلام.

وبما أن إدارة بايدن توجه تركيزها الأساسي نحو التصدي للنفوذ الصيني، ولم يعد يهمها في الشرق الأوسط إلا أمن إسرائيل، بما في ذلك معالجة أزمة الملف النووي الإيراني، فيبدو أنها اختارت التجاهل كسياسة أساسية تجاه الشرق الأوسط بأكمله وخاصة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، خاصة بعد أن بدأ أهمية هذا الصراع تخبو حتى بالنسبة للعرب.

ويبدو أنَّ أحداً لم يتوقع هذا الصدام العنيف المفاجئ، الذي انتقلت آثاره لكل العالم، وأثبتت القضية الفلسطينية أنها أصعب من أن يتم تجاهلها.

فقد انتقلنا في غضون أيام من الاحتجاجات والاضطرابات على مستوى الشارع في القدس الشرقية إلى القصف الصاروخي الكبير لإسرائيل والغارات الجوية الإسرائيلية في غزة، حسبما ورد في تقرير لمجلة Foreign Policy الأمريكية.

ومع دخول المواجهة يومها السابع، اعتبر الإسرائيليون أن التطور الميداني في هذه الجولة العسكرية يهدد مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي، فلم تعد أي بقعة جغرافية آمنة في إسرائيل، الأمر الذي قد يعيد النظر بصورة الدولة العبرية النمطية، التي ترسخت في الوعي الإسرائيلي والإقليمي والدولي بأنها دولة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

ويبدو عودة الاهتمام الأمريكي من القضية نابع في الأغلب ليس من المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، بقدر ما هو نتيجة تعرض أمن إسرائيل لهذا التهديد غير المسبوق.

ولكن هذا لا يمنع ظهور توجهات في الولايات المتحدة تنتقد إسرائيل ولو بقدر خفيف.

زعيم اليسار الأمريكي يدعو بايدن لفرض وقف إطلاق نار

وفي هذا الإطار، دعا المرشح السابق لانتخابات الرئاسة الأمريكية السيناتور عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز، إلى ضرورة وقوف أمريكا مع “حقوق الفلسطينيين” وحياتهم مثلما تدعم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، مشيرا إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو اتبعت سياسات “عنصرية” ضد الفلسطينيين على مدار السنوات الماضية، حسبما نقل عنه موقع شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وتطرق ساندرز في مقال نشره في صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، وأثار جدلاً واسعاً، للعبارة الأمريكية التقليدية “إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها” التي يرددها الساساة الديموقراطيون والجمهوريون على حد سواء كلما تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي من قطاع غزة، ورغم تأكيده على هذا الحق للحكومة الإسرائيلية تساءل السيناتور الأمريكي: “لكن ماذا عن حقوق الفلسطينيين؟”.

ودعا ساندرز(وهو يهودي) الإدارة الأمريكية إلى فرض “وقف إطلاق نار فوري” بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولفت إلى أنه ورغم أن إطلاق حركة حماس الصواريخ نحو إسرائيل أمر غير مقبول، حسب تعبيره، إلا أن هذه الصواريخ لم تكن الشعلة الحقيقية للأزمة، مؤكداً أن السبب الحقيقي هو محاولة “إخلاء” سكان حي الشيخ جراح والذي يمثل ثمرة استراتيجية لتهجير سكان هذا الحي منذ سنوات.

ورأى السيناتور الأمريكي أن “إخلاء” حي الشيخ جراح من سكانه “جزء من نظام أوسع يتسم بالاضطهاد السياسي والاقتصادي”، منتقدا التغلغل الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية والحصار المفروض على سكان غزة، ومشيرا إلى أن لدى 70% من سكان غزة الشباب أمل ضئيل بالحياة.

وفي الوقت نفسه، أكد السيناتور الأمريكي أن كل تلك الممارسات لا تبرر الهجوم الصاروخي لحماس التي استغلت التوتر في القدس وفشل السلطة الفلسطينية، التي وصفها بـ”الفاسدة”، في إجراء الانتخابات التي طال انتظارها، لكن رغم ذلك تبقى إسرائيل الدولة ذات السيادة على تلك الأرض و”بدلا من التمهيد للسلام والعدالة، سعت لترسيخ سيطرتها غير العادلة وغير الديموقراطية”، حسب تعبيره.

جدل بين النخب الأمريكية

مجلة Foreign Policy الأمريكية، عرضت حواراً بين اثنين الباحثين الأمريكيين يمثلان تيارين مختلفين بالسياسة الأمريكية، حول ما يجب أن تفعله، إدارة بايدن مع القضية الفلسطينية، وهل تواصل تجاهلها أم تحاول حلها، وهل محاولات الحل مفيدة لهذه الإدارة أم مضرة لها؟

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن إيما آشفورد، الزميلة البارزة بمبادرة الانخراط الأمريكي الجديد بمركز سكوكروفت للأمن والإستراتيجيات التابع للمجلس الأطلسي خاضت مع ماثيو كروينينغ، نائب مدير مركز سكوكروفت للأمن والإستراتيجيات التابع للمجلس الأطلسي، نقاشاً مطولاً حول هذا التصاعد الأخير للأحداث وتأثيره المحتمل على أولويات إدارة جو بايدن في السياسة الخارجية.

أمريكا تتحمل المسؤولية لأنها الداعم الأول لإسرائيل

وفي حين تتفق آشفورد مع الإدارة في تقديرها هذا، فإنَّها تقول إنَّ “أمريكا لا يمكنها التظاهر بأنَّها ليست منخرطة هناك بالفعل. نعم، هذا صراع صغير في بلد صغير، لكنَّ واشنطن تُسلِّح وتدعم طرفاً واحداً سياسياً! لقد أمضت الولايات المتحدة سنواتٍ تُسلِّح إسرائيل وتتجاهل القضايا السياسية، كل ذلك في الوقت الذي أصبح فيه الوضع الفلسطيني لا يُطاق وفي الوقت الذي انتهى فيه أي أمل لحل الدولتين”.

وترى أنَّ اتفاقات أبراهام التي رعاها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب– فضلاً عن الشيء الغريب المُسمَّى خطة السلام أو صفقة القرن- قد أضفت الصفة الرسمية على هذا الوضع. من ثَمَّ، تُحمِّل آشفورد الولايات المتحدة جزءاً من المسؤولية في هذه الأزمة وتقول إنَّ عليها أن تساعد في حلها.

يتحفظ كروينينغ على ذلك بعض الشيء، ويقول إنَّ الولايات المتحدة استثمرت طاقة ضخمة في محاولة حل هذا الصراع لعقود، وفي حين أنَّ إحباط الفلسطينيين أمر مُتفهَّم، فإنَّه لا يبرر العنف، حسب زعمه. تتفق آشفورد في هذا الجزء الثاني، لكنَّها ترى أنَّ الغارات الإسرائيلية تقتل المدنيين أيضاً، وبالتالي فإنَّ إدانة العنف المُرتَكَب من جانب طرف واحد فقط لا يساعد الولايات المتحدة في إيجاد حل سياسي.

يجب على بايدن إيجاد حل على غرار يوغسلافيا وأيرلندا الشمالية وهذا مفيد له

وتقول آشفورد: “أدَّت الاتفاقات التاريخية ومؤخراً السياسات الإسرائيلية إلى خلق وضع توجد فيه مجموعة كبيرة من الفلسطينيين المحرومين من حقوقهم والمُبتَلين بالفقر يعيشون عملياً داخل أراضٍ تسيطر عليها إسرائيل. وأضافت: “الحل ليس في مزيد من العنف. بل في إيجاد حل سياسي، مثلما ساعدت واشنطن في يوغسلافيا وأيرلندا الشمالية”.

وهنا يلفت كروينينغ إلى أنَّ الدعم السياسي المحلي في الولايات المتحدة لإسرائيل يبقى عالياً، فوفقاً لاستطلاع رأي أُجري مؤخراً، يتعاطف الأمريكيون مع الإسرائيليين أكثر من الفلسطينيين بفارق 40%. بالتالي “لن يكون من الذكاء سياسياً بالنسبة لبايدن أن يلوم نتنياهو على هذه الأزمة”.

وترد آشفورد بأنَّ أغلبية اليهود الأمريكيين تدعم حل الدولتين، وتدعم فرض ضغوط أمريكية لحل الأزمة، ومستعدة لتفكيك المستوطنات في الضفة الغربية للتوصل إلى اتفاق. وتضيف: “بينما أتفهَّم أنَّ الإدارة (الأمريكية) الجديدة لا تريد إنفاق رأس مال سياسي على فلسطين وإسرائيل، فإنَّني أعتقد أنَّ هذه في الواقع قد تكون خطوة ذكية، فهي (خطوة) تحظى بشعبية سياسياً، وتُظهِر للعالم أنَّ بإمكان أمريكا ممارسة الدبلوماسية وليس فقط استخدام القوة العسكرية”.

