السودان ومصر يؤكدان وقوفهم مع فلسطين في لقاء للسيسي والبرهان

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بمقر إقامته في فندق سكريب بالعاصمة الفرنسية باريس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يشارك في مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان.

حيث أعلن السودان ومصر، وقوفهما مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وعبرا عن قلقهما من استمرار الاعتداءات.

وبحث الجانبان قضية سد النهضة، والعلاقات الثنائية وبعض القضايا الدولية والإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

القضية الفلسطينية

وأعرب البرهان عن سعادته بمشاركة الرئيس السيسي في أعمال مؤتمر باريس، وأكد أن العلاقات السودانية المصرية تتسم بخصوصية ووحدة المصير المشترك.

ونوه إلى مواقف مصر الداعمة للسودان فى كافة المجالات.

قلق

وأعرب الرئيسان عن قلقهما لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وأكدا وقوف بلديهما مع الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه الاعتداءات.

وأكد الجانبان استعدادهما لدعم الموقف الفلسطيني، والتحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد قطاع غزة ومدينة القدس الشرقية بما يتسق والموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية.

وتوترت الأوضاع في القدس المحتلة منذ أكثر من أسبوع، بعدما هجرت السلطات الإسرائيلية، عدداً من المقدسيين من منازلهم.

ويحتج آلاف الفلسطينيين بالقدس سلمياً منذ عدة أيام، الأمر الذي قابلته السلطات الإسرائيلية بالعنف المفرط، فيما أعلنت فصائل فلسطينية مسلحة، إطلاق صواريخ اتجاه إسرائيل، قابلته إسرائيل بقصف جوي عنيف، خلف عشرات القتلى والجرحى.

وتطرق لقاء البرهان والسيسي أيضاً للملف التشادي، وأكدا تقديم كل ما من شأنه حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار التشادي التشادي.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أكد البرهان حرص السودان على تفعيل المشروعات المشتركة بين مصر والسودان وتعزيز آفاق التعاون بينهما على مختلف الأصعدة خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري.

من جانبه، أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن تقديره لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان.

وأكد على ما يجمع الشعبين من روابط أخوة ومودة وتاريخ مشترك، وأشاد بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور لافت، بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة للإرتقاء بها إلى آفاق أوسع، خاصةً في القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.