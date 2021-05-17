سعر الدولار وصرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الإثنين 17 مايو 2021، في البنك المركزي بينما زاد لدى السوق السوداء.

وانخفض سعر الدولار لدى تعاملات بنك السودان المركزي إلى 406.35 جنيه للشراء و409.40 جنيه للبيع، مقابل 409 جنيهات للشراء و411 جنيها للبيع، أمس.

وزاد سعر الدولار في السوق الموازية غير الرسمية “السوداءع” إلى 412 جنيها مقابل 410 جنيهات أمس.

واستقر سعر اليورو الأوروبي لدى بنك السودان المركزي عند 493.50 جنيها للشراء و497.21 جنيه للبيع.

فيما تراجع متوسط سعر اليورو لدى السوق الموازية إلى 495 جنيها مقابل 497 جنيها أمس.

وظل سعر الجنيه الإسترليني في بنك السودان المركزي عند 573.94 جنيه للشراء و578.25 جنيه للبيع،

وهو نفس سعر الأمس.

فيما تراجع متوسط سعر العملة البريطانية لدى السوق الموازية إلى 565 جنيها مقابل 570 جنيها أمس.

واستقر سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي، عند 108.41 جنيه للشراء و109.23 جنيه للبيع.

بينما تراجع في السوق الموازية غير الرسمية “السوداء” إلى 108 جنيها مقابل 110 جنيهات أمس.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي في البنوك عند 110.63 جنيه للشراء و111.46 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الإماراتية لدى السوق الموازية 110 جنيهات مقابل 111 جنيها أمس.

واستقر سعر الدينار الكويتي في المركزي السوداني عند 1349.02 جنيه للشراء و1359.14 جنيه للبيع.

قرض

كشف نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب افريقيا حافظ غانم،

عن منح قرض لدعم السودان بمبلغ 2 مليار دولار خلال عشرة أشهر،

بجانب دعم برنامج الأسر ومكافحة جائحة كورونا وقطاع الطاقة خاصة الطاقة الشمسية وتعزيز استخدام التقنية.

وأكد غانم العمل على تقوية رأس المال البشري فى السودان عبرالبنك والشركاء الدوليين،

وأشار خلال حديثة اليوم فى مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي فى السودان إلى الآثار الايجابية للاصلاحات الإقتصادية

على صعيد التنمية فى فترة وجيزة، مؤكداً أن السودان سيحقق فرصا كبيرة وأنه يزخر بثروة حيوانية كبيرة.

وأوضح أن الموقع الجغرافي للسودان يؤهله للوصول إلى الأسواق الإقليمية خاصة في الشمال، بجانب إمكانياته الضخمة التى ستؤدي إلى تهيئة مناخ الإستثمار،

ودعا حافظ المجتمع الدولي لمواصلة دعم السودان، مؤكداً أن البنك الدولي يعمل على تعزيز بيئة الاستثمار في السودان.

وقال” إننا نتطلع للمزيد من العمل مع الحكومة،” مضيفاً أن الشراكة مع البنك الدولي أمر بالغ الأهمية،

وأوضح أن السودان قد استعاد عضويته الكاملة مع البنك الدولى، مطالباً المستثمرين باستغلال الفرص الماثلة والمتاحة فى السودان.