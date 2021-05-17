وزير المالية نسعى لتوفير البيئة الملائمة للانتقال الديمقراطي بالاصلاح الاقتصادي

قال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر باريس إن السودان يتطلع الى شراكات استراتيجية في قطاعات الطاقة والزراعة بشقيها والتعدين بجانب الاتصالات.

واكد وزير المالية جبريل خلال مخاطبته مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان التزام الحكومة بتوفير البيئة الملائمة

من خلال الاصلاحات المتعلقة بالاطار القانوني لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيداً بالقرض التجسيري المقدم من الحكومة الفرنسية لدعم الشراكة بين البلدين.

وأشار وزير المالية الى الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية والمتعلقة بسعر الصرف وتخفيض عجز الموازنة للعمل على خفض التضحم بالبلاد، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تعزيز آليات تخفيف المخاطر وتوفير الحوافز للمستثمرين.

واكد جبريل حرص الحكومة على توفير مصادر الطاقة لجميع أنحاء البلاد للاستفادة منها فى المجال الزراعي والخدمات الأخرى

احتياطي

كاشفاً عن وجود احتياطي مقدر من النفط ، مشيراً الى أهمية بذل المزيد من الجهود لزيادة عمليات الاستكشاف في المجال النفطي خاصة

وأن آبار الانتاج النفطي تعتبر محدودة منوهاً الى أن البيئة فى المجال التعديني بغرب السودان مواتية ،خاصة وأن السودان به 16 ولاية تعمل في مجال تعدين الذهب.

وقال إن السودان يمتلك موانيء في موقع استراتيجي تستقبل جميع انواع البضائع من دول العالم متطلعاً للاستفادة من الفرص المتاحة في مجال النقل النهري.

واستعرض جبريل الفرص المتاحة في قطاع الاتصالات وأن السودان لديه حزمة من المشاريع للاستثمار في مجال الاتصالات خاصة في المناطق التي كانت تتأثر بالنزاعات.

وقال إن السودان لديه مساحات شاسعة تحتاج الى الاستغلال الأمثل فضلاً عن وجود ثروة حيوانية هائلة، مشيراً الى أن مشروع الجزيرة يعتبر أكبر مشروع مروي في العالم، داعياً الى ضرورة تحسين أنظمة الري والبنية التحتية بالمشروع.