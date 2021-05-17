السعودية تنوي إعفاء ديونها على السودان البالغة أكثر من 4 مليارات دولار

كشف مسؤول سعودي، ان المملكة العربية السعودية ، تسعي إلى إعفاء السودان من ديون تصل قيمتها إلى 4.5 مليار دولار، بحسب ما ورد في تلفزيون السودان الرسمي، نقلا عن رويترز.

وقال المسؤول السعودي لرويترز مشترطا عدم الكشف عن هويته، قبل مؤتمر باريس اليوم الاثنين: “فيما يتعلق بإعادة الهيكلة، سنقوم بالدفع أكثر في هذا الإطار لتوفير مساحة أكبر للبلد للتنفس ودعم الإصلاحات وتشجيع الاستثمار وتخفيف عبء الديون عليه”.

وأضاف: “التأجيل وحده لن يساعد.. يجب البحث عن أصدقاء مثل المملكة العربية السعودية وآخرين لتقديم إعفاءات من الديون.. سندعم أي جهود تبذل في المجتمع الدولي لتوفير ذلك”.

تظهر أرقام صندوق النقد الدولي أن المملكة العربية السعودية هي ثالث أكبر دائني السودان، بحوالي 4.6 مليار دولار من اجمالي ديون السودان الخارجية.

وفي سياق متصل، كشف نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب افريقيا حافظ غانم، عن منحة لدعم السودان بمبلغ ملياري دولار، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

تأتي هذه المنحة إضافى إلى دعم برنامج الأسر ومكافحة جائحة كورونا وقطاع الطاقة خاصة الطاقة الشمسية وتعزيز استخدام التقنية، بحسب غانم الذي أكد العمل على تقوية رأس المال البشري في السودان عبرالبنك والشركاء الدوليين

وأشار خلال حديثه اليوم الإثنين، فى مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان إلى الآثار الايجابية للاصلاحات الإقتصادية على صعيد التنمية فى فترة وجيزة، مؤكداً أن السودان سيحقق فرصا كبيرة وأنه يزخر بثروة حيوانية كبيرة.

وأوضح أن الموقع الجغرافي للسودان يؤهله للوصول إلى الأسواق الإقليمية خاصة في الشمال، بجانب إمكانياته الضخمة التى ستؤدي إلى تهيئة مناخ الإستثمار، ودعا حافظ المجتمع الدولي لمواصلة دعم السودان، مؤكداً أن البنك الدولي يعمل على تعزيز بيئة الاستثمار في السودان.

وقال “إننا نتطلع للمزيد من العمل مع الحكومة”، مضيفاً أن الشراكة مع البنك الدولي أمر بالغ الأهمية، وأوضح أن السودان قد استعاد عضويته الكاملة في البنك الدولي، مطالباً المستثمرين باستغلال الفرص الماثلة والمتاحة في السودان.