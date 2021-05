أعلن مطار حلب الدولي اليوم في سوريا، عن افتتاح خط شحن جوي بين حلب – بيروت ومن جميع أنحاء العالم إلى حلب عبر العاصمة اللبنانية.

وأصدر مطار حلب الدولي بياناً أكد فيه : “السادة أصحاب الفعاليات الاقتصادية في مدينة حلب مع تشغيل المؤسسة السورية لرحلة بيروت كل جمعة. نزف إليكم افتتاح خط الشحن الجوي لمقطع بيروت حلب وبأسعار منافسة وكذلك من كل أنحاء العالم إلى حلب عبر بيروت”.

هذا ويذكر أن حلب، العاصمة الإقتصادية لسوريا سابقاً، عانت من الاختناق الإقتصادي خلال سنوات الأزمة، حيث أُجبر التجار على إرسال بضائعهم إلى دمشق لشحنها خارجاً ما رتب تكاليف إضافية صعبت العمليات التجارية في المدينة، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، وافقت هيئة الاستثمار السورية، على تشميل مشروع لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية المحببة بكافة أنواعها الأحادية والثلاثية والمركبة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007.

ويضمن المرسوم للمشروع الجديد الاستفادة من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات الواردة فيه بالإضافة إلى منحه تسهيلات خاصة مقدمة من المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية والجهات العامة.

وقد صرحت الهيئة بحسب وكالة الأنباء السورية سانا، أن تشميل مشروع تصنيع الأسمدة سيتم بالتعاون مع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، من أجل دعم القطاع الزراعي وتوفير احتياجات الفلاحين من الأسمدة، كما ان المشروع سيؤمن المزيد من فرص العمل.

وأوضحت هيئة الاستثمار السوري أن المشروع سيقام على أرض المدينة الصناعية بحسياء في محافظة حمص، وتكلفته التقديرية بلغت 127 مليار ليرة سورية وتُقدر الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع بـ 620 ألف طن سنويا، في حين سيوفر المشروع حوالي 243 فرصة عمل.

الجدير بالذكر أن هيئة الاستثمار السورية عملت خلال الفترة الماضية على تشميل عدد من المشاريع الهامة لمستثمرين محليين، وذلك بهدف توطين الصناعات التي تؤمن مستلزمات قطاع الزراعة وتخفض من فاتورة استيرادها، وكان من أبرز تلك المشاريع إنتاج وطحن الكبريت الزراعي وصناعة الأسمدة الزيوليتية والأعلاف.

وايضاً في نهاية أبريل الفائت، أعطت هيئة الاستثمار السورية موافقتها على تشميل مشروع لتسمين العجول وزراعة المحاصيل العلفية في محافظة ريف دمشق، وبلغت قيمة التكلفة للمشروع 962 مليون ليرة سورية.

The post افتتاح خط شحن جوي يربط حلب بالعالم عبر بيروت appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ