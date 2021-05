القوات التركية تسرق كهرباء محطة مياه العلوك في رأس العين

أقدمت القوات التركية والمجموعات المسلحة، على سرقة خط الكهرباء المغذي لمحطة العلوك المائية وتحويله إلى نقاط انتشارهم في رأس العين.

ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السورية “سانا” فإن: “الاحتلال التركي ومرتزقته الارهابيين قاموا بسرقة نسبة كبيرة من الكهرباء المخصصة لتشغيل محطة مياه علوك وتحويلها إلى مواقع انتشارهم في مدينة رأس العين المحتلة ما سينعكس سلباً على واقع العمل في المحطة لناحية ضعف الضخ وتأخره باتجاه الخزانات الرئيسية وبالتالي تأخر وصولها إلى الأهالي في أحياء مدينة الحسكة”.

وأشارت “مرتزقة الاحتلال التركي أقدموا خلال الساعات الماضية على تحويل التيار الكهربائي المتجه إلى محطة مياه علوك لتغذية مناطق انتشارهم في رأس العين ولمدة 6 ساعات يومياً ما يشكل خطراً كبيراً على عمل المحطة وبالتالي على امدادات المياه التي هي متدنية بالأصل جراء اعتداءاتهم المتراكمة على شبكة الكهرباء المغذية للمنطقة ولمحطة المياه فيها”.

هذا وتقوم القوات التركية والمجموعات المسلحة المدعومة من أنقرة بقطع مياه الشرب عن الحسكة بشكل متواصل، ما يضع المدنيين في خطر العطش بشكل دائم.

وفي الشأن السوري، أعلن مطار حلب الدولي اليوم في سوريا، عن افتتاح خط شحن جوي بين حلب – بيروت ومن جميع أنحاء العالم إلى حلب عبر العاصمة اللبنانية.

وأصدر مطار حلب الدولي بياناً أكد فيه : “السادة أصحاب الفعاليات الاقتصادية في مدينة حلب مع تشغيل المؤسسة السورية لرحلة بيروت كل جمعة. نزف إليكم افتتاح خط الشحن الجوي لمقطع بيروت حلب وبأسعار منافسة وكذلك من كل أنحاء العالم إلى حلب عبر بيروت”.

هذا ويذكر أن حلب، العاصمة الإقتصادية لسوريا سابقاً، عانت من الاختناق الإقتصادي خلال سنوات الأزمة، حيث أُجبر التجار على إرسال بضائعهم إلى دمشق لشحنها خارجاً ما رتب تكاليف إضافية صعبت العمليات التجارية في المدينة، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، وافقت هيئة الاستثمار السورية، على تشميل مشروع لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية المحببة بكافة أنواعها الأحادية والثلاثية والمركبة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007.

ويضمن المرسوم للمشروع الجديد الاستفادة من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات الواردة فيه بالإضافة إلى منحه تسهيلات خاصة مقدمة من المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية والجهات العامة.

