مفتي مصر : القضية الفلسطينية هي قضية كل عربي ومسلم في ربوع الأرض يحملون أمانتها أينما كانوا

القاهرة 17 مايو 2021 ( وال )- أكد مفتي الجمهورية المصرية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور ” شوقي علام “، أن “القضية الفلسطينية هي قضية كل عربي ومسلم في ربوع الأرض يحملون أمانتها أينما كانوا، وهي قضية لا تسقط بالتقادم، ولكنها تحيا في نفوسنا، ويزداد تمسكنا بالحق الفلسطيني والعربي لما للقدس من مكانة دينية وحضارية على مر التاريخ”.

جاء ذلك خلال اتصالا هاتفيًا أجراه اليوم مفتي مصر بالشيخ ” محمد حسين ” مفتي القدس الشريف، للتعبير عن التضامن الكامل للقدس والمقدسيين ودعم القضية الفلسطينية .

وأضاف مفتي الجمهورية أن دعم القضية الفلسطينية والدفاع عنها واجبٌ على كل عربي ومسلم ، مشددا على ضرورة وقف اعتداءات قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناته في الداخل والخارج جراء الظروف الشديدة والقرارات التعسفية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني يوميًّا بسبب الاحتلال. (وال)

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