كتائب القسام تعلن البدء برد صاروخي كبير على إسرائيل

أعلنت كتائب القسام أنها بدأت برد صاروخي كبير على إسرائيل، “ردا على العربدة الجوفاء من العدو على أهلنا في قطاع غزة الليلة الماضية

وأكدت، الجناح العسكري لحركة “حماس”، أنها قصفت قاعدة “حتسريم” الجوية برشقة صاروخية، وأنها جددت قصف كيبوتس “إيرز” بقذائف الهاون.

هذا وأشارت كتائب القسام إلى “توجيهها ضربة صاروخية بعشرات الصواريخ لأسدود وعسقلان وبئر السبع”، كما أنها كانت قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن قصف عسقلان وموقع “كيسوفيم” برشقات صاروخية “ردا على القصف الإسرائيلي المتواصل بحق المدنيين”.

هذا وذكرت أنها قصفت مدينة “كريات ملاخي” برشقة صاروخية، كما أعلنت قصفها “نتيفوت” وقاعدتي “حتسريم” و”تسيلم” العسكريتين برشقات صاروخية، وقصفها موقع إسناد “صوفا” بقذائف الهاون.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط عدد من الجرحى في ضربة صاروخية مباشرة لمبنيين اثنين في أسدود.

أكدت مصادر صحفية في الولايات المتحدة أن الإدارة الأمريكية وافقت على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار، رغم تصاعد الأحداث في المنطقة.

وبحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك، فقد نشرت صحيفة “واشنطن بوست” في الولايات المتحدة أن: “إدارة بايدن وافقت على بيع أسلحة دقيقة لإسرائيل مقابل 735 مليون دولار”.

ووفقاً لما أشارت إليه المصادر فقد : “تم إخطار الكونغرس الأمريكي رسميا بالصفقة المرتقبة في 5 مايو، أي قبل حوالي أسبوع من بدء حركة حماس الفلسطينية بضرب الأراضي الإسرائيلية“.

وفي السياق، أبانت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية اليوم السبت بأن الخسائر التي لحقت بالممتلكات الإسرائيلية بسبب صواريخ المقاومة في أربعة أيام تم تقديرها بأنها تعادل نصف الخسائر التي وقعت خلال عملية “الجرف الصامد” في العام 2014 والتي استمرت لمدة 51 يومًا.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن مجمل الخسائر التي لحقت بالمستوطنين بلغت قيمتها 100 مليون شيكل، في الوقت الذي تجاوزت فيه الخسائر العامة عشرات الملايين من الشواكل، حسبما أفادت (قدس الإخبارية).

وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت فإن الحملة العسكرية الإسرائيلية التي تشنها على قطاع غزة بلغت تكاليفها إلى اليوم ما يقدر بـ 10 مليار ونصف شيكل.

وألمحت الصحيفة أنه مع مرور الوقت فإن التكلفة الاقتصادية للعدوان على قطاع غزة في ازدياد مستمر، حيث عقدت وزارة المالية اجتماع لبحث تحويل مليار شيكل لتمويل الحملة العسكرية.

على صعيد آخر، استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، برج الجلاء في قطاع غزة والذي يضم مكاتب لعدد من الوكالات الإعلامية العربية والعالمية.

من جهتها أعلنت قناة الجزيرة القطرية أن طائرات الاحتلال استهدفت برج الجلاء الذي يضم مقرّ شبكة الجزيرة في غزة بسلسة غارات أدّت إلى انهياره بالكامل.

لاحقا، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، أن المبنى الذي جرى تدميره “يحتوي على مصالح عسكرية تابعة للاستخبارات العسكرية التابعة لحماس”، وأنه “توجد في المبنى مكاتب إعلامية مدنية تتستر حماس من ورائها وتستخدمها دروعًا بشرية”، على حد قوله.

وأشار المتحدث إلى أنه قبل الغارة حذّر الجيش الإسرائيلي “المواطنين الذين تواجدوا داخل المبنى ومنح إياهم الوقت الكافي لإخلائه”، بينما نقلت قناة “الجزيرة” تصريحات عن صاحب المبنى، قال فيها إن الجيش الإسرائيلي رفض إعطاء مهلة للصحفيين لإخلاء المبنى.

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