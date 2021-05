العفو الدولية تدعو للتحقيق بمجزرة الشاطئ وتدمير برج الجلاء

دعت منظمة العفو الدولية اليوم إلى التحقيق في القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلًا بمخيم الشاطئ، وتدمير برج الجلاء بقطاع غزة.

وأعربت المنظمة -ومقرها لندن- في تغريدة عبر “تويتر”، عن قلقها البليغ حيال ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 197 شهيدًا وفق آخر حصيلة رسمية.

وقالت منظمةالعفو الدولية : “ندعو للتحقيق في الهجوم الإسرائيلي على مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين الذي وقع السبت، وأسفر عن استشهاد امرأتين و8 أطفال”.

ووصفت الهجمات الإسرائيلية المباشرة على المدنيين بأنها “جرائم حرب“، داعيةً إلى فتح تحقيق دولي في الهجوم على برج الجلاء، وهو مبنى مكون من 11 طابقًا يضم شققًا سكنية ومكاتب إعلامية.

وأفادت أن الغارة على البرج “تتناسب مع نمط العقاب الجماعي، الذي تفرضه إسرائيل على السكان الفلسطينيين”.

والسبت، قصفت طائرات الاحتلال برج الجلاء الذي يضم مقري “شبكة الجزيرة” ووكالة “أسوشيتد برس” في غزة، ما أدى إلى انهيار البرج تمامًا.

أكدت بعض المصادر من داخل الأراضي المحتلة وقوع اشتباكات مسلحة بين الفلسطينيين و قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس و الضفة الغربية .

و وفقاً لما نقلت وكالة الأناضول ، فإن مدينة القدس المحتلة استفاقت فجر اليوم الأحد على اشتباكات مسلحة عند حاجز قلنديا العسكري شمال المدينة . ،و لم تشر المعلمات إلى وقوع ضحايا أو إصابات من الطرفين .

و في الضفة الغربية اندلعت احتجاجات فلسطينية في مواقع تفرقة ، كان أشدها بالقرب من حاجز “الجلمة” العسكري التابع للقوات الإسرائيلية .

مما دفع إلى مواجهات مع قوات الاحتلال ، استخدمت خلالها الأخيرة كافة أنواع الرصاص ( المطاطي و الحي ) لتفرقة الفلطسنيين شمال الصفة المحتلة .

كما أشارت المعلومات إلى ان المواجهات في العفو الدولية امتدت لجميع المناطق الفلسطينية ، ( عزون شرقي قلقيلية، وفي بلدة حوارة في نابلس ، وبلدتي رأس كركر، والنبي صالح غربي رام الله ، وبلدة إذنا بمحافظة الخليل) .

و في السياق ، ارتفع ضحايا القصف الإسرائيلي على قطّاع غزة، إلى 139 شخصاً منهم 39 طفلاً و22 امرأة، وذلك بحسب ما أعلنه الدفاع المدني في القطّاع، يوم أمس السبت.

وقال الدفاع المدني إن عدد الضحايا ارتفع جراء قصف منزل في مخيم الشاطئ بغزة إلى 10 قتلى، بعد انتشال جثتي طفلين.

كما أشارت وزارة الشؤون الدينية الفلسطينية إلى أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير مسجد. في حين قال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي يتحرى صحة هذا الخبر، بحسب موقع “RT”.

ولقي 13 فلسطينياً مصرعهم، بينهم 8 أطفال وسيدتين، فجر اليوم، وأصيب آخرون في سلسلة غارات، استهدفت قطاع غزة.

وارتكبت القوات الإسرائيلية مجزرة في مخيم الشاطئ للاجئين، غربي مدينة غزة، حيث قصفت منزلاً فوق رؤوس ساكنيه.

وتسبب القصف الإسرائيلي بمقتل 10 فلسطينيين العفو الدولية بينهم 8 أطفال وامرأتان، وصلوا مستشفى “الشفاء” عبارة عن أشلاء متناثرة، جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة “أبو حطب” بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

