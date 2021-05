كيف ساهم عرب الداخل بانتصار حماس في الحرب حتى قبل انتهائها؟

بعد أن بدا للبعض أن عرب 48 أو ما يعرف بفلسطينيي الداخل قد ابتعدوا عن هموم بقية الفلسطينيين، جاءت هبتهم ونصرتهم كواحدة من أبرز نتائج الأزمة الأخيرة.

فتصريحات المسؤولين الإسرائيليين والصحافة العبرية، تكشف أنه إلى جانب قلقهم من الهجمات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية، فإن موقف عرب 48 هو واحد من أكبر دواعي قلقهم من الأزمة الحالية.

ففي غضون أسابيع قليلة، نشب واحد من أكبر الصراعات مع غزة خلال السنوات الأخيرة، ووقع في الوقت ذاته صراع غير مسبوق في حجمه بين اليهود والعرب داخل الأراضي الإسرائيلية ، حسبما ورد في تقرير لصحيفة The Jerusalem Post الإسرائيلية.

عرب 48.. نضال لم يتوقف

عدد السكان في إسرائيل لدى قيامها بعد النكبة عام 1948، بلغ نحو 806 آلاف، بينهم قرابة 150 ألف فلسطيني بقوا في البلاد بعد تهجير قرابة 800 ألف فلسطيني.

وتحول العرب جراء عمليات التهجير إلى أقلية قومية، ووفقاً لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، قُدّر عدد السكان العرب في عام 2020، بـ1.930 مليون عربي، أي ما نسبته 21% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.190 مليون نسمة.

هذه الإحصائية تضم الفلسطينيين بالقدس والسوريين في هضبة الجولان.

وقالت الدائرة إنه منذ ذلك الوقت هاجر 3.3 مليون شخص إلى إسرائيل، 44% منهم هاجروا منذ العام 1990 إثر انهيار الاتحاد السوفييتي، بينما وصفت الإحصائية 78% من اليهود بـ”الصابرة”، أي الذين وُلدوا في إسرائيل.

وعلى مدى عقود، مارست السلطات الإسرائيلية مخططات ممنهجة، هدفها تضييق الخناق واستهداف وجود فلسطينيي الداخل وهويتهم.

ولعل إحدى أهم الممارسات هي محاولة التهويد من خلال المناهج المدرسية، إذ يدرسون اللغة العبرية لغة أساسية من ضمن المنهج ويتحدثونها بطلاقة.

وقاد وقتها عرب الداخل معارك طويلة كي تعترف إسرائيل باللغة العربية لغة رسمية ثانية، وهي الآن “ذات مكانة خاصة” ولكنها ليست لغة رسمية، إذ تنشر الوزارات الحكومية جميع المواد المعدة للجمهور باللغة العبرية، مع ترجمة مواد مختارة إلى اللغة العربية والإنجليزية والروسية ولغات أخرى.

هبة عرب الداخل جاءت بسبب الأقصى والشيخ جراح

واعتبر تقرير صحيفة The Jerusalem Post أن أحد أبرز نجاحات حماس في هذه الحرب، هو ثورة عرب إسرائيل تأييداً لبقية الشعب الفلسطيني.

ولكن الواقع أن ما أثار عرب 48، هو التعرض للمسجد الأقصى وخطط اقتحامه في شهر رمضان، التي مهدت لها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إضافة إلى محاولة طرد سكان حي الشيخ جراح بالقدس.

فقبل تدخل حماس وقصفها القدس يوم 28 رمضان (الذي أدى لانفضاض مظاهرة نظمها المتطرفون اليهود لاقتحام الأقصى تحت حماية الجيش الإسرائيلي)، كان عرب 48 والمقدسيون هم من هبوا لحماية الأقصى وتحركوا شباباً وعائلات من مدنهم رغم العراقيل الإسرائيلية، وهتفوا باسم محمد الضيف، قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس بعد ما حذر إسرائيل من المساس بالأقصى وحي الشيخ جراح.

والآن بينما تخوض إسرائيل واحداً من أشد الصراعات التي واجهتها في السنوات الأخيرة، أصبحت إسرائيل تخوضاً حرباً داخلية.

وبالإضافة إلى أن صواريخ المقاومة ترهب سكان جنوب إسرائيل وأحياناً ترهب السكان في وسط إسرائيل، وتعطل مجريات الحياة اليومية في الدولة العبرية، فإن هبة عرب إسرائيل باتت تمثل شوكة جديدة في ظهر العدوان الإسرائيلي.

حماس حققت نجاحاً في جميع الجبهات

فهذه الجولة مختلفة عن الحروب السابقة، فبغض النظر عن عدد مقاتلي حماس الذين سقطوا أو عدد المنشآت التي تعرضت للقصف في غزة، أعدت حماس نفسها كي تكون لها اليد العليا في الأيام الستة الأولى، محققة نجاحات على جميع الجبهات، حسب وصف صحيفة The Jerusalem Post.

إذ نجحت حماس في تحويل المعركة من المنطقة التي تطالها صواريخها، إلى جميع مناطق إسرائيل، في نفس الوقت الذي تهز فيه احتجاجات عرب 48 وأعمال الشغب التي يثيرها اليهود المتطرفون جميع أرجائها.

هذه الجولة من القتال أساسها في الاستفزازات الإسرائيلية في القدس، إذ أطلقت حماس وابلاً من الصواريخ نحو القدس بسبب خطط طرد السكان الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية وبسبب الممارسات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى.

وفي ظل الضائقة الاقتصادية بسبب أزمة فيروس كورونا، والصراع السياسي وانعدام الاستقرار في كل من الأراضي الإسرائيلية والفلسطينية، والغضب الفلسطيني من الممارسات الإسرائيلية قبل ما يعرف بيوم القدس العبري؛ كانت الأرضية خصبة من أجل الصراع.

وفيما كانت حماس تقول دائماً إنها تدافع عن القدس ضد ما تصفه بالتدابير الإسرائيلية العدائية وجهود “تهويد القدس”، فإنها نجحت هذه المرة بالفعل في توحيد القوى مع الضفة الغربية والمجتمعات العربية في إسرائيل، حسب الصحيفة الإسرائيلية.

حرب أهلية مصغرة

واعترف وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بأن “ما يحدث في الشوارع، أخطر من المعارك العسكرية”. بينما تتوجه أنظار العالم إلى صواريخ “حماس” التي تضرب العمق الإسرائيلي وتشلّ حركة المطارات الإسرائيلية.

فالكلام اليوم هو عن نزاعات في الشوارع والبيوت، داخل الخط الأخضر، تشبه التي ساقتها عصابات الهاغانا عام النكبة لتهجير الفلسطينيين، حسبما تقول سوسن الأبطح في مقال بجريدة الشرق الأوسط السعودية.

فهي حرب بالسلاح الأبيض والحجارة وإشعال النيران والاغتيال والدهس. غضب هائل عند الشبان العرب، وجنون شرس في المقابل من المتطرفين اليهود الذين باتوا يستبيحون المنازل بأسلحتهم النارية ويجوبون الشوارع بحثاً عن فريسة.

حتى أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين، المعروف ببروده، قال مذعوراً أمام هذا المشهد المفاجئ: “أتوسل الجميع، افعلوا كل ما في وسعكم لوقف هذا الأمر الفظيع الذي يجري أمام أعيننا. نحن منهمكون في حرب أهلية من دون أي سبب. أوقِفوا هذا الجنون. أرجوكم توقفوا. نحن دولة واحدة”.

تعلق الأبطح قائلة: “فات الرئيس أن ما يقارب مليونين من فلسطيني الداخل، غالبيتهم من الشباب، تُركوا بلا بصيص أمل. والفلسطينيون وهم يستذكرون هذه الأيام مرور 73 سنة على النكبة، لا يرون سوى التمييز العنصري، وهدم البيوت، وتهجير الأهالي في القدس، ويستفيق سكان الداخل على حقيقة أن لهم إخوة يُذبحون، وأنهم هم أنفسهم، لن يُهضموا يوماً في مجتمع لا يشبههم ولا يعترف بهم”.

