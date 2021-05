الداخلية العراقية توضح بشأن المستحقات المترتبة على العلاوات والترقيات

أوضحت وزارة الداخلية العراقية ، اليوم الاثنين، وفي بيان شامل وواسع لها بشأن صرف المستحقات المالية المترتبة على العلاوات والترقيات.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن “زج اسم مفاصل الوزارة على أنها هي السبب بعدم صرف المستحقات المالية، هو اجحاف للجهود التي نبذلها من أجل انصاف العاملين في الوزارة”.

واضاف، ان “منح تلك المستحقات من أولويات الجهات المختصة بالوزارة”، مشيرا الى ان “الوزارة تسعى لمنح المستحقات المالية للعاملين، وجهودها متواصلة لمنح هذه الحقوق”.

اعلنت وزارة الداخلية العراقية وفقا” لوكالة الاستخبارات اليوم ، السبت، عن القاء القبض على ثلاثة “دواعش” في صلاح الدين.

وذكرت ، انه “من خلال متابعة عناصر عصابات داعش ضمن قواطع المسؤولية ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات صلاح الدين في وزارة الداخلية من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين مطلوبين

وفق احكام المادة (٤ ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي والذي عملوا بمايسمى قاطع سامراء تحت كنى واسماء مختلفة والذي اعترفوا من خلال التحقيقات معهم بأنتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتراكهم بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل عمليات التحرير”.

واضافت انه”تم تدوين اقوالهم بالاعتراف وتسليمهم الى جهة الطلب بوصل استلام اصولي”

أعلنت السطات العراقية اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على “وزير زراعة داعش” الإرهابي مع ثلاثة من مرافقيه في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وبحسب بيان للداخلية العراقية حول عملية القبض جاء فيه: ” تمكنت قوة مشتركة من فرقة الرد السريع ووكالة الاستخبارات.. من إلقاء القبض على ما يسمى وزير الزراعة في عصابات داعش الإرهابية وثلاثة من مرافقيه، في قضاء القائم بمحافظة الأنبار” ولم تكشف الوزارة عن أسماء المقبوض عليهم. بحسب واع.

يذكر ان العراق أعلن عام 2017 تحقيق النصر على “داعش” باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

وفي سياق مشابه، ألقت الاستخبارات العراقية يوم الأربعاء الماضي، القبض على مفتي داعش، وذلك ضمن عملية استخباراتية في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت الاستخبارات العراقية أنها ألقت القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الدورة ببغداد والمطلوب بتهم تتعلق بالإرهاب وانتمائه لتنظيم داعش، وشغل المقبوض عليه منصب مفتي داعش في ديوان الدعوى والمساجد في قاطع الفرات بمحافظة الانبار خلال سيطرة التنظيم على المحافظة. بحسب واع.

وأفادت بأن المتهم حاول التواري عن أنظار قوى الأمن عبر النزوح مع العوائل من الأنبار الى بغداد.

وأوضحت أن “أحد أشقاء الموقوف إرهابي قتل أثناء انفجار دار مفخخ في قضاء راوه بمحافظة الأنبار قرب دائرة الكهرباء في الفترات السابقة”، مبينة أنه تم تدوين أقواله بالاعتراف وإيداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

