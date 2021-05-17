بمشاركة رئاسة أركان القوات البحرية : حلقة نقاش حول تطوير التعاون بين الدول الأعضاء لمبادرة 5+5 دفاع

طرابلس 17 مايو 2021 ( وال ) – شاركت ليبيا ممثلة في رئاسة أركان القوات البحرية في حلقة النقاش التي نظمتها مؤسسة البحر الأبيض المتوسط للدراسات الإستراتيجية (FMES ) اليوم الإثنين عبر الويب تحت عنوان ( الدراسات الإستراتيجية المتوسطية 5+5).

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، بأن حلقة النقاش التي أقيمت عبر ” الويب ” وشاركت فيها جميع دول مبادرة ( 5+5 دفاع ) تمحورت حول الصراعات في البحر الأبيض المتوسط وتطوير آفاق التعاون بين دول المنطقة .

كما تناولت حلقة النقاش تبادل الخبرات ودراسة التعاون في المتوسط إضافة إلى مناقشة الأهداف التي تسعى عملية ” إيريني ” البحرية تحقيقها في البحر المتوسط.

وأكدت الوزارة عبر مكتبها الإعلامي أن الهدف من هذا النشاط هو اكتساب ثقافة ومعرفة الاهتمامات الإستراتيجية وفهم المشاكل الأمنية في منطقة البحر الأبيض المتوسط وتعزيز وتطوير التعاون بين الدول الأعضاء لمبادرة 5+5 دفاع. (وال)

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