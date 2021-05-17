جنوب لبنان تطلق ست قذائف باتجاه إسرائيل.. وجيشها يرد بالقصف

في ثاني حادث من نوعه في غضون بضعة أيام، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه فتح نيران مدفعيته مساء الاثنين باتجاه جنوب لبنان بعد محاولة إطلاق ستة صواريخ على شمال إسرائيل، وتسبب القصف اللبناني في انطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في إسرائيل قرب مستوطنة مسغاف عم على الحدود الشمالية الإسرائيلية مع لبنان.

أكد الجيش الإسرائيلي أنه “رصد إطلاق 6 قذائف من داخل لبنان” لم تطل الأراضي الإسرائيلية، مضيفا “ردا على ذلك، قامت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق نيرانها نحو مصادر النيران”.

من جانبه أكد مصدر أمني لبناني لمصادر إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل مساء الاثنين بحسب ما مضيفا أن ذلك دفع الجانب الإسرائيلي إلى رد بالمثل.

وأوضح المصدر أن “ثلاثة صواريخ من نوع غراد أطلِقت من منطقة مزارع شبعا” قرب الحدود الإسرائيلية، مشيرا إلى أن المدفعية الإسرائيلية فتحت نيرانها إثر ذلك باتجاه لبنان.

وقال مصدر أمني لبناني إنه أمكن سماع إطلاق القذائف بجنوب لبنان وإن جهودا جارية حاليا لتحديد الموقع، وأضاف المصدر أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت نحو 22 قذيفة على الأراضي اللبنانية.

معركة إسرائيل مع غزة

ولم ترد لبنان بعد تقارير عن إصابات أو أضرار، ولا يشير القصف فيما يبدو إلى فتح جبهة جديدة في معركة إسرائيل مع غزة.

وتسبب القصف اللبناني في انطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في إسرائيل قرب مستوطنة مسغاف عم على الحدود الشمالية الإسرائيلية مع لبنان.

وكانت هذه ثاني واقعة من نوعها خلال الأيام القليلة الماضية، وأطلقت ثلاثة صواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل يوم الخميس لكنها سقطت بالبحر المتوسط دون حدوث إصابات أو أضرار.

وخاضت إسرائيل حربا عام 2006 ضد جماعة حزب الله اللبناني الذي يملك صواريخ متقدمة التي تهيمن على جنوب، وتشهد الحدود هدوءا إلى حد بعيد منذ ذلك الحين، وأطلقت فصائل فلسطينية صغيرة في لبنان صواريخ على إسرائيل بشكل متقطع في الماضي.

وقالت شاهدة في مدينة حيفا الساحلية بشمال إسرائيل إنها سمعت أصوات ثلاثة انفجارات من الأنباء عن إطلاق صواريخ، ولم يتم إطلاق صفارات الإنذار، وهو ما قال الجيش الإسرائيلي إنه جاء “وفقا للسياسة المتبعة” في إشارة إلى الدفاعات الجوية الإسرائيلية التي تتجاهل الصواريخ المنتظر سقوطها في مناطق غير مأهولة.