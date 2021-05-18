الصحة المصرية تحذر المواطنين من زيادة انتشار فيروس كورونا

القاهرة 17 مايو 2021 (وال)- وجهت وزارة الصحة المصرية اليوم الإثنين، تحذيرًا عاجلا للمواطنين في البلاد ، على خلفية زيادة انتشار عدوى فيروس كورونا نتيجة التجمعات.

وقالت الوزارة في منشور توعوي إنه لابد من ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي وتطهير اليدين باستمرار، لافتة إلى أهمية إتباع هذه الإجراءات للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وحذرت وزارة الصحة المصرية من نزع الكمامة عند التحدث مع الآخرين، والتواجد كذلك في الأماكن المزدحمة، مشيرة إلى أن الأماكن المزدحمة والتجمعات التي تحدث فيها تزيد من فرص انتشار العدوى. (وال)

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