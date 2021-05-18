ليبيا نيوز

واشنطن تعرقل للمرة الثالثة إصدار بيان مشترك لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

نيويورك 17 مايو 2021 (وال)- عرقلت الولايات المتحدة الأمريكية  للمرة الثالثة ، إصدار بيان مشترك لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر دبلوماسية ، اليوم الاثنين ، أن الولايات المتحدة عللت موقفها بضرورة ترك مزيد من الوقت لجهودها الدبلوماسية.

وتجدر الإشارة إلى أن نص مشروع البيان ، الذي أعدته كل من الصين وتونس والنرويج ، انتقد طرفي الصراع (الفلسطينيين والإسرائيليين).

وقد نظرت الجلسات المغلقة لمجلس الأمن الدولي في مشروع البيان يومي الإثنين والأربعاء الأسبوع الماضي، وساند مشروع البيان 14 من أصل 15 عضوا في المجلس ، ويتطلب اعتماد البيان موافقة بالإجماع ، لكن بحسب مصادر دبلوماسية عارضت الولايات المتحدة الأمريكية إصداره. (وال)

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • وما فيمة قرارات مجلس الامن الذى لاتنفذه اسرائيل وما قيمة جلسة المؤتمر الاسلامى الفاشل رغم اننا نملك القرار فيكفى ان يعلن حكام الخليج سحب استثمارتهم فى امريكا مالم تتوقغ امريكا عن دعم اسرائيل بالايلحة لتقتل اطفال غزة وتهدم البيوت السكنية وهى جرائم حرب واضحة وسط صمت دولى من المجتمع الدولى المنافق ووصت حكام مسلمين نساوين يخشون امريكا ولا يخشون الله مع ان السلطة زائلة وستتبدل القبور مكان القصور عندما تلقى جيفكم فى القبور وتروا مقاعدكم من النار بينما شهداء غزة حصلوا على مقاعدكم فى الجنة اضافة الى مقاعدهم الاصلية ولمن خاف مقام ربه جنتان

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