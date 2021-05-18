واشنطن تعرقل للمرة الثالثة إصدار بيان مشترك لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي

نيويورك 17 مايو 2021 (وال)- عرقلت الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثالثة ، إصدار بيان مشترك لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر دبلوماسية ، اليوم الاثنين ، أن الولايات المتحدة عللت موقفها بضرورة ترك مزيد من الوقت لجهودها الدبلوماسية.

وتجدر الإشارة إلى أن نص مشروع البيان ، الذي أعدته كل من الصين وتونس والنرويج ، انتقد طرفي الصراع (الفلسطينيين والإسرائيليين).

وقد نظرت الجلسات المغلقة لمجلس الأمن الدولي في مشروع البيان يومي الإثنين والأربعاء الأسبوع الماضي، وساند مشروع البيان 14 من أصل 15 عضوا في المجلس ، ويتطلب اعتماد البيان موافقة بالإجماع ، لكن بحسب مصادر دبلوماسية عارضت الولايات المتحدة الأمريكية إصداره. (وال)

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