كبير مستشاري الشرطة في بعثة الأمم المتحدة يزور مركز التدريب والتطوير بمديرية أمن بنغازي

بنغازي 18 مايو 2021 (وال)- قام كبير مستشاري الشرطة في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد الدكتور عايد الحمد خلايله صباح اليوم الإثنين، بزيارة مركز التدريب والتطوير بمديرية أمن بنغازي.

ويأتي الزيارة في إطار دعم مديرية أمن بنغازي وبناء على الزيارة السابقة للسيد، والتي تم الاتفاق فيها على إجراء هذه الزيارة للإطلاع عن قرب حول هذا الصرح غير المسبوق للتنمية البشرية للرجال الشرطة بكل مديريات الأمن.

وكان في استقبال كبير مستشاري الشرطة في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيد مدير الأمن العميد ونيس أحمد الشكري، والسيد رئيس مركز التدريب والتطوير الدكتور عقيد خالد الفائدي.

وعبّر كبير مستشاري الشرطة في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن مدى إعجابه بالعمل الذي يقدمه مركز التدريب والتطوير، والآلية التي يتخذها هذا المركز في تدريب وتطوير أفراد مديرية أمن بنغازي، للرقي بهذه المؤسسة وتقديم أفضل الخدمات.

ويعد مركز التدريب والتطوير الذي أنشأ مؤخرًا بقرار من السيد مدير الأمن العميد الشكري، ويرأسه ضابط ذو خبرة وكفاءة عالية الدكتور عقيد الفايدي، حيث يقوم هذا المركز باستخدام أحدث الطرق في التدريب والتطوير والوسائل التعليمية لرجل الأمن، لكي يمتاز بالثقافة الأمنية وتسهل عليه أداء عمله على أكمل وجه، وعدم ارتكاب أخطاء قانونية بمساعدة قضاة ووكلاء نيابة وضباط ذو خبرة في هذا المجال، سعيًا لرجال شرطة يضطلع بواجباته بمهنية عالية وبوعي وشعور عالي بالمسؤلية المهنية والوطنية. (وال) إ م

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