سفير التشيك يعتذر للكويتيين بعد نشر صوره لإسرائيل بجانب مسجد

أعتذر سفير التشيك لدى الكويت، مارتن دفوراك، للشعبين الكويتي والفلسطيني بعد موجه غضب ومطالبات بإقالته فورا، بعد نشره صورة شخصية له تتضمن العلم الإسرائيلي وخلفه مسجد، كتب عليها: “أقف مع إسرائيل”.

ودشن مغردون وسم “اطردوا السفير التشيكي” للمطالبة بترحيله من الكويت نتيجة تصرفه.

لتقوم السفارة التشيكية بعد ذلك بنشر رسالة اعتذار من سفير التشيك بالكويت قال فيها: “إنني نادم بدرجة بالغة على نشر صورة للعلم الإسرائيلي على صفحتي الشخصية ما أدى لنشوب غضب وسخط مفهومين بين العديد من الناس بسبب الوضاع الحالية المأساوية بشكل عميق في قطاع غزة”.

كما وأشار السفير في رساله اعتذاري أن تصرفه كان “يفتقر للإحساس” تجاه أصدقائه المسلمين والكويتيين، وتابع: “أود التقدم باعتذاري لهم ولجميع الكويتيين والفلسطينيين ولكل من شعر بالظلم نتيجة هذا التصرف”.

وأشار السفير التشيكي إلى أنه لم يقصد إبداء “عدم احترام الضحايا الفلسطينيين الأبرياء” بالصورة التي نشرها، معبرا عن ألمه لمشاهدة معاناتهم”.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية في روسيا سيرغي لافروف، أن بلاده تدين الهجمات على المنازل السكنية سواء كانت في الأراضي الفلسطينية أو الإسرائيلية.

وصرج لافروف: “ندين الهجمات التي يتم إطلاقها من قطاع غزة على المناطق السكنية، وبالطبع الضربات غير مقبولة تمامًا ضد المواقع المدنية في الأراضي الفلسطينية. وأعتقد أنه كانت هناك بالفعل دعوات كافية لوضع حد فوري لهذا الوضع”.

وقال مضيفاً أن: “روسيا الاتحادية ستفعل كل شيء لتبدأ فلسطين وإسرائيل مفاوضات مباشرة وأن موسكو مستعدة للمساعدة في تنظيم هذه المفاوضات المباشرة بين الجانبين في روسيا الاتحادية”، وذلك وفقاً لسبوتنيك.

وفي وجه مقابل، أكدت مصادر صحفية في الولايات المتحدة أن الإدارة الأمريكية وافقت على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار، رغم تصاعد الأحداث في المنطقة.

وبحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك، فقد نشرت صحيفة “واشنطن بوست” في الولايات المتحدة أن: “إدارة بايدن وافقت على بيع أسلحة دقيقة لإسرائيل مقابل 735 مليون دولار”.

ووفقاً لما أشارت إليه المصادر فقد : “تم إخطار الكونغرس الأمريكي رسميا بالصفقة المرتقبة في 5 مايو، أي قبل حوالي أسبوع من بدء حركة حماس الفلسطينية بضرب الأراضي الإسرائيلية“.

