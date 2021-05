أفخاي أدرعي : إحباط هجوم بحري للفصائل الفلسطينية باستخدام غواصة

أعلن المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي أفخاي أدرعي ، أن سلاح البحرية والطائرات الإسرائيلية أحبطت “عملية تخريبية” في المجال البحري شمال قطاع غزة وذلك بعد أن رصدت قطعة بحرية مسيرة ذات قدرة غوص، كانت في طريقها لتنفيذ عملية.

كما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إحباط هجوم بحري للفصائل الفلسطينية، باستخدام غواصة بحرية غير مأهولة، يجري التحكم بها من الشاطئ.

وذكر موقع “ولا” الإخباري الإسرائيلي، أن الغواصة تحمل رأسًا حربيًا يزن 30 كيلو جرامًا من المتفجرات، وكان يفترض أن يصطدم بمنصة غاز أو سفينة بحرية إسرائيلية.

#عاجل سلاح البحرية وطائرات أحبطت عملية تخريبية في المجال البحري في شمال قطاع غزة بعد ان رصدت في الايام الأخيرة تحركات مشبوهة في منطقة شمال قطاع غزة بالقرب من مصالح تابعة للقوة البحرية لحماس. اليوم تم رصد والقضاء على قطعة بحرية مسيرة ذات قدرات غوص كانت في طريقها لتنفيذ العملية pic.twitter.com/DoVGQvwtAz — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 17, 2021

وتزامن الحديث عن الغواصة مع استهداف “كتائب القسام” برشقة صاروخية لبارجة إسرائيلية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة، وفقًا لما نقلته وكالة “غزة الآن” الإخبارية.

كما استهدفت الفصائل الفلسطينية في غزة، مدن أسدود وعسقلان وبئر السبع بضربات صاروخية تقيلة ومكثفة.

وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما قالت إنه عملية مشتركة لـ”جيش الدفاع” وجهاز “الشاباك”، اغتيال قائد “لواء الشمال” في كتائب “الجهاد الإسلامي”، حسام أبو هربيد.

وقال الجيش الإسرائيلي على لسان أفخاي أدرعي ، إن أبو هربيد مسؤول عن عمليات إطلاق صواريخ مضادة للدروع على الآليات العسكرية الإسرائيلية، منذ 15 عامًا، بما في ذلك العملية التي جرت الأسبوع الماضي.

#عاجل القضاء على المدعو حسام أبو هربيد قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة الجهاد الاسلامي pic.twitter.com/2w7M4VkK33 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 17, 2021

وتواصل القوات الإسرائيلية تصعيدها العسكري ضد قطاع غزة منذ الإثنين الماضي، في ظل عدم التوصل لاتفاق تهدئة تسعى أطراف دولية في إتمامه، مقابل معارضة إسرائيلية.

وبلغ عدد قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 220 شخصًا بالإضافة إلى ستة آلاف و39 جريحًا، وفق ما نشرته وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، 17 من أيار، عبر “فيس بوك“.

ودمرت القوات الإسرائيلية اليوم الإثنين، خطوط الكهرباء الرئيسية المغذية للطاقة في غزة، كما هاجم مستوطنون إسرائيليون مواطنين فلسطينيين في قرية الزبيدات شمالي أريحا، بالتزامن مع اعتقال ثلاث فلسطينيين في الخليل.

وطالبت منظمة “التعاون الإسلامي” أمس الأحد، على لسان أمينها العام، يوسف العثيمين، المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي والتصعيد المُمَنهج ضد الشعب الفلسطيني.

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد، سائق سيارة بعد تنفيذه عملية دهس بحيّ “الشيخ جراح” وسط القدس المحتلة.

وأسفرت عملية الدهس عن إصابة ستة من عناصر الجيش والشرطة الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرنوت”، أن ستة عناصر من الشرطة أصيبوا بجروح، بينهم اثنان بجروح متوسطة، فيما تمت تصفية المنفذ.

