أقرت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، محاور خطة دعم مصابي قطاع غزة في مصر، وكشفت أن عملية إجلاء واستقبال المصابين الفلسطينيين تتم من خلال مركز عمليات الغرفة المركزية، ومركز عمليات شمال سيناء، ومركز عمليات هيئة الإسعاف المصرية.

حيث أعلنت هالية زايد، خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، أن الخطة تأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح مستشفياتمصر لاستقبال المصابين الفلسطينيين.

مضيفة أن مركز عمليات الغرفة المركزية، مركز التحكم الرئيسي بالرعاية العاجلة، مسؤول عن التنسيق مع غرفة عمليات شمال سيناء لإرسال واستقبال أي بيانات عن أي حالات مرضية، والتنسيق مع قطاعات الوزارة، كما يقوم المركز بالتنسيق بين المحافظات في عمليات إخلاء المصابين.

كما أشادت الوزيرة إلى أن مركز عمليات شمال سيناء، بمديرية الشئون الصحية في المحافظة، يقوم بالتنسيق ومتابعة تحويل الحالات من معبر رفح وبين المستشفيات، وكذا التنسيق مع عمليات إسعاف شمال سيناء طوال فترة التأمين لعمل الإزاحة المطلوبة للسيارات وتحويل الحالات داخل وخارج المحافظة.

وأكملت الوزيرة أنه تم تفعيل غرفة عمليات مركزية بالمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية، لاستقبال وتسجيل الاحداث، والتواصل مع الجهات المعنية بالتأمين لإزالة أي عقبات تواجه خطة التامين الطبي والإسعافي، والتنسيق بين المحافظات في عمليات الإخلاء، ومتابعة عمليات الإزاحة بين المحافظات.

موضحة أن القوة الداعمة الأساسية بلغت 50 سيارة إسعاف مجهزة طبيا من إقليم القناة، إضافة إلى 65 سيارة إسعاف تعمل بمدن شمال سيناء، كما يوجد أيضا قوة دعم احتياطية بعدد 50 سيارة من محافظات إقليم القناة وباقي المحافظات المصرية للتحويلات والترانزيت، ويكون التمركز في محافظة الإسماعيلية.

وكذلك تناولت وزيرة الصحة المصرية ، خلال الاجتماع، دور فرق الانتشار السريع، التي تمثلت في مجموعة انتشار سريع بمعبر رفح البري تضم “طبيب طوارئ رعاية وطبيب جراحة وطبيب عظام، وفريقا من الجحر الصحي”، وفرق تجهيزات هيئة الإسعاف، فضلا عن توفير فرق التمريض وأطباء الطوارئ للتعامل مع الحالات الحرجة.

The post بمئات الأطباء وأسطول من السيارات.. مصر تعلن خطة “تضميد جراح” الفلسطينيين appeared first on Souk Ukkaz News.

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