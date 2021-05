الدولار.. صعود جديد في الموازي السوداني

يشهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً جديداً مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي، في تعاملات اليوم الثلاثاء.

وبحسب متعاملون لـ”أخبار سوق عكاظ” فقد بلغ سعر صرف العملة الخضراء “الدولار” 413 جنيهاً اليوم، مقارنة بـ410 جنيهاً في تعاملات الأمس.

وفي المقابل قام بنك السودان المركزي برفع سعر الدولار التأشيري إلى 407.28010 جنيهاً، ليرتفع بذلك سعر الصرف في البنوك المحلية.

حيث بلغ سعر صرف الدولار ببنك أمدرمان 409 جنيهاً، وبنك الخرطوم 407 جنيهاً، وبنك فيصل 410.1000 جنيهاً للدولار الواحد.

في سياق آخر، كشف مستشار رئيس الوزراء في السودان، عمر قمر الدين، ورئيس اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر باريس، عن قيام مؤتمر في واشنطن العام المقبل.

هذا وقد كشف قمر الدين، عن قيام مؤتمر في واشنطن العام المقبل أسوة بمؤتمر باريس، في إطار سلسلة مؤتمرات لتشجيع الاستثمار في السودان، وفقاً لـ“سونا”.

موضحاً أن هناك مؤتمر سيتم عقده في طوكيو، فضلاً عن مؤتمر آخر في دول الخليج، بغرض دعم السودان وتوسيع الاستثمار.

مضيفاً أن الخرطوم ستشهد لقاء تفاكرياً قبل نهاية العام الحالي حول تلك المؤتمرات.

وبدوره طالب وزير المالية في السودان، جبريل إبراهيم، من الشعب السوداني، السبت، المزيد من الصبر على الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها البلاد خلال الفترة الحالية.

وقال خلال كلمة ألقاها بدار حركة العدل والمساواة في الخرطوم إن النظام السابق أورثهم بلادًا تعاني من الخراب الممنهج المستشري في العديد من القطاعات، حسبما أفاد موقع (متاريس) السوداني.

وأوضح وزير المالية أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السودان بسبب التدهور الاقتصادي الذي صاحب فترة النظام البائد والفساد الذي ضرب غالبية القطاعات.

إلا أن جبريل إبراهيم عاد وبشر الشعب السوداني بقرب حدوث انفراجه في الأزمة الاقتصادية بعد إزالة الكثير من العقبات، لافتًا إلى أهمية مؤتمر باريس للاستثمار لكي تحل مشكلة الديون الخارجية.

من جهته شدد وزير الاستثمار السوداني الهادي محمد إبراهيم بأن مؤتمر باريس للاستثمار المنعقد هذه الأيام في باريس، له أهمية كبيرة، حيث ستعرض فيه الحكومة فرص الاستثمار المتاحة في البلاد، رافضًا أن يكون المؤتمر بغرض التسول.

وأبان إبراهيم ان بلاده ستقدم عرضًا شاملًا للمشاريع الاستثمارية في مجالات متعددة، منها الطاقة والتعدين، والنقل والبنى التحتية، والزراعة والثروة الحيوانية، لكونها مشاريع قابلة للاستثمار في السودان، وفقًا لصحيفة (السوداني).

