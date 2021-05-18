البرهان يعود للسودان ويشكر الرئيس الفرنسي لإقامة مؤتمر باريس

عاد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي،إلى العاصمة الخرطوم صباح اليوم الثلاثاء ،بعد زيارة لفرنسا ، استغرقت يومين ممثلا السودان بمؤتمر باريس .

كما وشارك بجانب البرهان في المؤتمر ايضا رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك ووزيرة الخارجية دكتورة مريم الصادق المهدي، لإعفاء ديون السودان ولدعم الانتقال الديمقراطي في السودان.

ومن جانبة، اثني رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق على جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتنظيمه للمؤتمر الاقتصادي لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان.

ونشر الفريق أول ركن البرهان تغريدة على حسابه في تويتر اليوم، شكرا فرنسا شكرا ايمانويل ماكرون على إقامة المؤتمر الاقتصادي لدعم السودان، حيث قال:”سودان ثورة ديسمبر المجيدة شكرا لكل الأصدقاء والشركاء الدوليين”.

هذا وأعلن الرئيس ماكرون، في مؤتمر باريس عن اعفاء ديون بلاده لدى السودان ، وتقديم قرضا تجسيريا بقيمة ١.٥ مليار دولار.

وفي وقت سابق، شدد وزير الاستثمار السوداني الهادي محمد إبراهيم بأن مؤتمر باريس للاستثمار الذي عقد في باريس أمس الأثنين القادم له أهمية كبيرة، حيث ستعرض فيه الحكومة فرص الاستثمار المتاحة في البلاد، رافضًا أن يكون المؤتمر بغرض التسول.

وأبان إبراهم ان بلاده ستقدم عرضًا شاملًا للمشاريع الاستثمارية في مجالات متعددة، منها الطاقة والتعدين، والنقل والبنى التحتية، والزراعة والثروة الحيوانية، لكونها مشاريع قابلة للاستثمار في السودان، وفقًا لصحيفة (السوداني).

وأشار الوزير السوداني، أن قضية ديون السودان سيتم طرحها خلال قمة الرؤساء تحضرها دول كبرى على غرار الولايات المتحدة وألمانيا والصين ودول أخرى.

وكشف وزير الاستثمار السوداني عن طرحهم في مؤتمر باريس لمساحة زراعية تقدر بـ 2.5 مليون فدان التابعة لمشروع الجزيرة ستكون معروضة للاستثمار، متوقعًا وجود منافسة كبيرة للاستثمار في الصمغ العربي من قبل شركات عالمية.

وأبان إبراهيم أن وزارته ستقوم بإعلان عن (110) مشروع يوم غدٍ الأحد عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، سيتم عرضها للمستثمرين، لافتًا إلى أن هذه المشاريع ليست مطروحة في المؤتمر.

قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم الخميس إن السودان يعول على أن يساهم مؤتمر باريس على إعفاءه من الديون والمزيد من الانفتاح الاقتصادي.

وبوقت سابق قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إن السودان يعول على أن يساهم مؤتمر باريس على إعفاءه من الديون والمزيد من الانفتاح الاقتصادي.

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