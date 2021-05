صحة الخرطوم تلزم الكوادر الطبية بالعمل في مراكز العزل

الزم المدير العام لوزارة الصحة في الخرطوم، د.محجوب تاج السر منوفلي، الكوادر الطبية بالعمل بمراكز العزل، كاشفا عن اجتماع مرتقب مع كل من مجلس التخصصات الطبية والمجلس الطبي لبحث السبل اللازمة لتوفير الكوادر بمراكز العزل.

جاء تصريحات مدير صحه الخرطوم خلال اجتماع لجنة الطوارئ الصحية، أكد فيه على توجه الوزارة في تكثيف الاعلام وتوفير العدد الكافي من المعامل وعربات الاسعاف والفرق بالتركيز على المحليات ذات المعدلات العالية للاصابة بالكورونا.

كما ووجه منوفلي الكوادر الطبية والجهات المسؤولة بالعمل بحملة التطعيم بلقاح كورونا وذلك عبر الرعاية الصحية الاولية والالتزام بالموجهات الصحية والتوجه لالزام جميع الكوادر الصحية بالعمل بمراكز العزل، وفقا لموقع صحيفة السوداني.

هذا و دعت ممثلة منظمة الصحة العالمية د.عاتكة سوار الى العمل على “وضع نظام واضح لتحديد الحوجه لجهة سد النقص وتحقيق التغطية المطلوبة لمنع انتشار الجائحة”.

ومن جانبة، أكد د.عبد الله بخيت مدير الادارة العامة للطب الوقائي على اهمية التوسع في” عمليات التطعيم ضد الاصابة بفيروس كورونا وتغطية جميع سكان الولاية لتقليل الانتشار وتوفير مراكز العزل”.

ووجه مدير ادارة الاستعداد المبكر ومسئول العزل المنزلي بوزارة الصحة الخرطوم د.محمد الفحل بضرورة مخاطبة كافة الجهات والمؤسسات بالولاية بالتشديد على لبس الكمامة وتطبيق الاشتراطات الصحية.

ومن مستجدات الاقتصادية في السودان، كشف مستشار رئيس الوزراء في السودان، عمر قمر الدين، ورئيس اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر باريس، عن قيام مؤتمر في واشنطن العام المقبل.

هذا وقد كشف قمر الدين، عن قيام مؤتمر في واشنطن العام المقبل أسوة بمؤتمر باريس، في إطار سلسلة مؤتمرات لتشجيع الاستثمار في السودان، وفقاً لـ“سونا”.

موضحاً أن هناك مؤتمر سيتم عقده في طوكيو، فضلاً عن مؤتمر آخر في دول الخليج، بغرض دعم السودان وتوسيع الاستثمار.

مضيفاً أن الخرطوم ستشهد لقاء تفاكرياً قبل نهاية العام الحالي حول تلك المؤتمرات.

في سياق متصل، توجه وفد رفيع المستوى من دولة السودان، بقيادة رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، إلى العاصمة الفرنسية، باريس، بغرض دعم الانتقال الديموقراطي في السودان.

هذا وضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء السوداني، حمدوك، 31 مسؤولاً من الحكومة الانتقالية، بحسب وكالة السودان للأنباء “سونا”.

