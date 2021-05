رئيس مجلس السيادة السوداني ينفي نيته الترشح في الانتخابات

أوضح عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادة السوداني، موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية السودانية المقبلة.

وكشف رئيس مجلس السيادة مؤكداً عدم نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، نافياً الشائعات التي تتحدث عن نيته في الترشح، بحسب “الراكوبة نيوز”.

وخلال مؤتمر باريس سُئل البرهان “هل تراودك فكرة الترشح في الانتخابات” ليجيب رئيس مجلس السيادة بـ”أبداً”.

هذا وقد عاد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، إلى العاصمة الخرطوم صباح اليوم الثلاثاء، بعد زيارة لفرنسا، استغرقت يومين لحضور مؤتمر باريس.

كما شارك بجانب البرهان في المؤتمر كلُ من رئيس مجلس الوزراء، عبدالله حمدوك، ووزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، لإعفاء ديون السودان ولدعم الانتقال الديمقراطي في السودان.

ومن جانبة، أثني رئيس مجلس السيادة الإنتقالي على جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتنظيمه للمؤتمر الاقتصادي لدعم الانتقال الديمقراطي في بلاده.

ونشر البرهان تغريدة على حسابه في “تويتر” اليوم، “شكراً فرنسا شكراً إيمانويل ماكرون على إقامة المؤتمر الاقتصادي لدعم السودان.

وأضاف “شكراً سودان ثورة ديسمبر المجيدة، شكراً لكل الأصدقاء والشركاء الدوليين”.

هذا وأعلن الرئيس ماكرون، في مؤتمر باريس عن إعفاء ديون بلاده لدى السودان ، وتقديم قرضاً تجسيرياً بقيمة 1.5 مليار دولار.

وفي وقت سابق، شدد وزير الاستثمار السوداني الهادي محمد إبراهيم بأن مؤتمر باريس للاستثمار الذي عقد في باريس أمس الأثنين القادم له أهمية كبيرة، حيث ستعرض فيه الحكومة فرص الاستثمار المتاحة في البلاد، رافضًا أن يكون المؤتمر بغرض التسول.

وأبان إبراهم ان بلاده ستقدم عرضًا شاملًا للمشاريع الاستثمارية في مجالات متعددة، منها الطاقة والتعدين، والنقل والبنى التحتية، والزراعة والثروة الحيوانية، لكونها مشاريع قابلة للاستثمار في السودان، وفقًا لصحيفة (السوداني).

وأشار الوزير السوداني، أن قضية ديون السودان سيتم طرحها خلال قمة الرؤساء تحضرها دول كبرى على غرار الولايات المتحدة وألمانيا والصين ودول أخرى.

وكشف وزير الاستثمار السوداني عن طرحهم في مؤتمر باريس لمساحة زراعية تقدر بـ 2.5 مليون فدان التابعة لمشروع الجزيرة ستكون معروضة للاستثمار، متوقعًا وجود منافسة كبيرة للاستثمار في الصمغ العربي من قبل شركات عالمية.

من جهتها قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، الخميس، إن السودان يعول على أن يساهم مؤتمر باريس على إعفاءه من الديون والمزيد من الانفتاح الاقتصادي.

