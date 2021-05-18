المغرب.. حزب العدالة والتنمية تطالب بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي

دعت الكتلة النيابية في حزب “العدالة والتنمية” بالبرلمان المغربي، الحكومة المغربية بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، ردا على العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

حيث قال المتحدث عن الكتلة البرلمانية في حزب”العدالة والتنمية” ، و قائد الائتلاف الحكومي،محمد الحمداوي في كلمة له خلال جلسة مساءلة الحكومة الأسبوعية: “نتمنى أن يتخذ المغرب قرارا مثل الذي اتخذه في انتفاضة 2002 بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط”.

وتابع: “نشعر بالاعتزاز لما يسجله الشعب الفلسطيني من معاني الصمود الأسطوري الذي ينوب فيه عن الأمة جمعاء في الدفاع عن مقدساتها”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

هذا وأبدى المغرب، مؤخرا، رفضه للانتهاكات التي شهدتها باحات القدس خلال مايو الجاري، منبها إلى مغبة زيادة التوتر والاحتقان، وهو موقف رآه متابعون ثباتا في موقف الرباط من الحقوق الفلسطينية.

حيث جاء موقف المغرب، عقب الأحداث العنيفة المتكررة في مدينة القدس، منذ بداية شهر رمضان، خاصة في منطقة “باب العامود” وحي “الشيخ جراح”.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية أن المملكة ترى أن “الإجراءات الأحادية الجانب” ليست هي الحل، داعية إلى “تغليب الحوار واحترام الحقوق“.

كما أكدت الرباط ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس وحماية الطابع الإسلامي للمدينة وحرمة المسجد الأقصى.

ويؤكد الموقف المغربي المعبر عنه بخصوص أحداث مدينة القدس، بحسب متتبعين ثبات الموقف المغربي من حقوق الفلسطينيين، خصوصا أن البلاد كانت قد شددت على ذلك منذ إعلانها قرارها القاضي باستئناف العلاقات مع إسرائيل، نهاية العام الماضي، لاسيما أن العاهل المغربي هو رئيس لجنة القدس.

ويؤكد الباحث المختص في الدعاية السياسية، أمين صوصي علوي، إن “المزايدات التي ما فتئ الإخوان المسلمون يطلقونها منذ بداية أحداث القدس، تزامنا مع مطلع شهر رمضان، ليست سوى مزايدات كاذبة”.

مضيفا “ذلك السلوك كان منتظرا منهم، وقد عايناه منذ أن وقع المغرب اتفاق استئناف العلاقات مع إسرائيل”.

وفيما ذهبت بعض التدوينات لإعلاميين من تيار الإخوان إلى محاولة النيل من الموقف المغربي، قبل إصدار بيان وزارة الخارجية المغربية، أعرب امين صوصي علوي عن تحديه “لهؤلاء أن يقدموا ولو القليل مما يلتزم به المغرب تجاه الفلسطينيين”.

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