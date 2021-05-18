رئيس وزراء السودان: “العالم يستقبلنا بشكل جديد بعد الثورة المجيدة”

غرد رئيس وزراء السودان، عبدالله حمدوك، على “تويتر” قائلاً: “جئتُ لباريس أحمل معي آمال وأحلام ملايين السودانيين، وأجيال لم تعش لترى السودان الحر المستقر”.

كما قال رئيس وزراء السودان “شهدنا اليوم كيف أن العالم يستقبلنا بشكل جديد تماماً بعد ثورة نسائنا ورجالنا المجيدة”، بحسب ما أورد “سونا”.

وأكد حمدوك بأن حكومته الانتقالية ستعمل على الاستفادة القصوى من هذا الزخم، بهدف إنجاز الحلم السوداني وتحقيق وعد ديسمبر، على حد قوله.

في سياق آخر، عاد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، إلى العاصمة الخرطوم صباح اليوم الثلاثاء، بعد زيارة لفرنسا، استغرقت يومين لحضور مؤتمر باريس.

كما شارك بجانب البرهان في المؤتمر كلُ من رئيس مجلس الوزراء، عبدالله حمدوك، ووزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، لإعفاء ديون السودان ولدعم الانتقال الديمقراطي في السودان.

ومن جانبة، أثني رئيس مجلس السيادة الإنتقالي على جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتنظيمه للمؤتمر الاقتصادي لدعم الانتقال الديمقراطي في بلاده.

ونشر البرهان تغريدة على حسابه في “تويتر” اليوم، “شكراً فرنسا شكراً إيمانويل ماكرون على إقامة المؤتمر الاقتصادي لدعم السودان.

وأضاف “شكراً سودان ثورة ديسمبر المجيدة، شكراً لكل الأصدقاء والشركاء الدوليين”.

هذا وأعلن الرئيس ماكرون، في مؤتمر باريس عن إعفاء ديون بلاده لدى السودان ، وتقديم قرضاً تجسيرياً بقيمة 1.5 مليار دولار.

وبدوره شدد وزير الاستثمار السوداني الهادي محمد إبراهيم بأن مؤتمر باريس للاستثمار الذي عقد في باريس أمس الأثنين القادم له أهمية كبيرة، حيث ستعرض فيه الحكومة فرص الاستثمار المتاحة في البلاد، رافضًا أن يكون المؤتمر بغرض التسول.

وأبان إبراهم ان بلاده ستقدم عرضًا شاملًا للمشاريع الاستثمارية في مجالات متعددة، منها الطاقة والتعدين، والنقل والبنى التحتية، والزراعة والثروة الحيوانية، لكونها مشاريع قابلة للاستثمار في السودان، وفقًا لصحيفة (السوداني).

وأشار الوزير السوداني، أن قضية ديون السودان سيتم طرحها خلال قمة الرؤساء تحضرها دول كبرى على غرار الولايات المتحدة وألمانيا والصين ودول أخرى.

وكشف وزير الاستثمار السوداني عن طرحهم في مؤتمر باريس لمساحة زراعية تقدر بـ 2.5 مليون فدان التابعة لمشروع الجزيرة ستكون معروضة للاستثمار، متوقعًا وجود منافسة كبيرة للاستثمار في الصمغ العربي من قبل شركات عالمية.

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