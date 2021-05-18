ارتفاع غير مسبوق في اسعار العملات الاجنبية امام الجنيه السوداني

تجاهلت الاسواق الموازية مخرجات مؤتمر باريس الداعم للاقتصاد السوداني خلال الساعات الماضية حيث سجلت اسعار العملات الاجنبية ارتفاعا تاريخيا في السوق الموازي.

ووصلت اسعار العملات في الخرطوم الى مستوى غير مسبوق امام الجنيه السوداني وبدأ الارتفاع خلال منتصف تعاملات الاثنين عقب اعلان البنوك السودانية اسعار الصرف وفيها قامت برفع سعر العملات مقتربة من اسعار السوق السوداء.

وكشفن مصادر مصرفية لمراسل موقع اخبار السودان عن ارتفاع اسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء الى مستوى تاريخي جديد حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار مبلغ 413جنيها ارتفاعا من 411 جنيها عند مستهل التعاملات امس فيما وصل متوسط بيع العملة الامريكية 416 جنيها مشيرة الى تداول الدولار الامريكي بسعر يصل 418 جنيها في تعاملات خارج السوق الموازي ويعتبر سعر الدولار المعروض اعلى رقم وصل اليه منذ سنوات .

الى ذلك قام بنك السودان المركزي برفع سعر الدولار التأشيري اليوم الثلاثاء الى 407.28010جنيها ارتفاعا من مبلغ 406.9040جنيها فيما رفع بنك امدرمان سعر صرف الدولار الى 409جنيها مقابل سعر بيع 412.0675جنيها ورفع بنك الخرطوم صرف العملة الامريكية الى 407 جنيها وقام بنك فيصل برفع صرف الدولار الى 410.1000جنيها مقابل 413.1758جنيها للبيع ورفع البنك السعودي صرف الورقة الخصراء الى 410.00جنيها .

ومنذ تعويم الجنيه السوداني يقود السوق الموازي البنوك السودانية الى تخفيض قيمة العملة المحلية ورفع اسعار العملات الاجنبية وسط انتقادات اقتصادية واتهامات بغياب سياية مصرفية معلنة خصوصا مع عدم رفد السوق المصرفي بالنقد الاجنبي لتلبية احتياجات المتعاملين ما يقودهم الى اللجوء الى السوق الاسود.

سياق اخر , فاقت نتائج مؤتمر باريس لدعم السودان التوقعات، بعد أن أعلنت بعض الدول عن إعفاء السودان من الديون، أو إلغاء بعضها، بالإضافة لمنح ضخمة.

وخلال المؤتمر الذي يهدف لدعم حكومة الخرطوم الانتقالية، وإنعاش اقتصاد البلاد المتدهور، أعلنت فرنسا عن شطب 5 مليارات دولار من ديون السودان.