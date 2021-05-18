ليبيا تجدد رفضها لعدوان قوات الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني

طرابلس 18 مايو 2021 (وال) شاركت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش” في الاجتماع الاستثنائي الافتراضي مفتوح العضوية، للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأكدت “المنقوش” في كلمة لها عبر تطبيق زووم، موقف ليبيا الرافض للعدوان على أبناء الشعب الفلسطيني، داعية إلى صدور تحذير من استمرار العدوان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت ” المنقوش” أن استمرار الصمت والتأخر، سيكون بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال، لمواصلة قتل وإبادة الشعب الفلسطيني، داعية إلى وجود تنسيق مشترك لدعم وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.( وال ـ طرابلس) إ م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال