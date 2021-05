الرئاسة اللبنانية تتبرأ من تصريحات وزير الخارجية المسيئة للخليج

أنتقدت الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء تصريحات وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، بمقابلة تلفزيونية، حول دول الخليج “تعبر عن رأيه الشخصي ولا تعكس موقف الدولة”.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إنها “تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية”.

وأضاف بيان الحكومة اللبنانية أن “ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين، ليل أمس، يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس، في أي حال من الأحوال، موقف الدولة اللبنانية”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال وهبة في مقابلة مع قناة “الحرة” التلفزيونية : “الدواعش ياللي جابوا لنا إياهم دول أهل المحبة والصداقة والأخوة.. دول المحبة جابوا لنا الدولة الإسلامية، زرعو لنا إياها بسهل نينوى وبالأنبار وبتدمر”، وهي مناطق من سوريا والعراق سيطر عليها تنظيم داعش في عام 2014.

وعندما سُئل، “عم تحكي عن دول الخليج؟” قال وهبة إنه لا يريد أن يذكر أسماء. لكن عندما سئل عما إذا كانت دول الخليج قد مولت التنظيم المتشدد، قال وهبة “بتمويل مني أنا كأن؟”.

تحركات شعبية لبنانية على الحدود.. وإسرائيل تحذر

وفي سياق آخر، شهد الشريط الحدودي بين جنوب لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، في الساعات الماضية، تحركات شعبية لبنانية داعمة للمقاومة الفلسطينية.

وعلى أثر ذلك استقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم السبت، تعزيزات عسكرية الى السياج الشائك مع الحدود اللبنانية.

وقامت القوات الأمنية الإسرائيلية بإغلاق الطرق قرب الشريط الحدودي مع لبنان، كما شهدت الحدود مع لبنان تحركات عسكرية إسرائيلية عديدة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في “توتير“، محذرا: “في أعقاب التحركات الآيلة لإثارة الشغب على الحدود اللبنانية نتوجه إلى الدولة اللبنانية بنصيحة واضحة وهي العمل على وضع حد لهذه المحاولات ومنع مثيري الشغب من الاقتراب إلى الحدود محذرين من هذه المحاولات”.

وأضاف: “لن نسمح بتعريض مواطنينا للخطر أو المس بهم بأي شكل فالسيادة الإسرائيلية خط أحمر.”

وكان أدرعي قد أشار في وقت سابق إلى أن قوات إسرائيلية تصدت، أمس الجمعة، إلى “أعمال شغب عنيفة على الحدود مع لبنان“.

