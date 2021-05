لنصرة فلسطين.. مواكب في الخرطوم ظهر اليوم

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم، مواكباً عند الساعة الواحدة ظهراً، وذلك من أجل نصرة فلسطين، والقضية الفلسطينية.

هذا وقد دعت جهات في مواكب التواصل الاجتماعي لتسيير مواكب في الخرطوم اليوم، احتجاجاً على الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين، بحسب “الانتباهه أون لاين”

وذلك على خلفية الإعتداءات الأخيرة على المصلين بالمسجد الأقصى، فضلاً عن الجرائم التي تُرتكب على سكان حي الشيخ جراح.

ومن المنتظر أن تنطلق المواكب الاحتجاجية من موقف جاكسون وسط العاصمة الخرطوم بحسب ما حُدد لها، وذلك في تمام الواحدة ظهراً.

وعلى صعيد منفصل، دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، حكومة إسرائيل وفلسطين إلى ضرورة وقف العنف، مشيراً إلى أن المواجهات أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

وقال الرئيس الروسي خلال كلمة أمام السفراء الأجانب في روسيا اليوم :”إن موسكو ترى أنه من الضروري إنهاء أعمال العنف من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني”.

وتأتي دعوة بوتين بعد يوم من دعوة الرئيس الأمريكي بوقف إطلاق النار بين الطرفين، وفقا لموقع الأولى نيوز.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية في روسيا سيرغي لافروف، أن بلاده تدين الهجمات على المنازل السكنية سواء كانت في الأراضي الفلسطينية أو الإسرائيلية.

وصرح لافروف: “ندين الهجمات التي يتم إطلاقها من قطاع غزة على المناطق السكنية، وبالطبع الضربات غير مقبولة تمامًا ضد المواقع المدنية في الأراضي الفلسطينية“.

وأضاف لافروف “أعتقد أنه كانت هناك بالفعل دعوات كافية لوضع حد فوري لهذا الوضع”.

وقال مضيفاً أن: “روسيا الاتحادية ستفعل كل شيء لتبدأ فلسطين وإسرائيل مفاوضات مباشرة وأن موسكو مستعدة للمساعدة في تنظيم هذه المفاوضات المباشرة بين الجانبين في روسيا الاتحادية”، وذلك وفقاً لسبوتنيك.

وفي وجه مقابل، أكدت مصادر صحفية في الولايات المتحدة أن الإدارة الأمريكية وافقت على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار، رغم تصاعد الأحداث في المنطقة.

وبحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك، فقد نشرت صحيفة “واشنطن بوست” في الولايات المتحدة أن: “إدارة بايدن وافقت على بيع أسلحة دقيقة لإسرائيل مقابل 735 مليون دولار”.

ووفقاً لما أشارت إليه المصادر فقد : “تم إخطار الكونغرس الأمريكي رسميا بالصفقة المرتقبة في 5 مايو، أي قبل حوالي أسبوع من بدء حركة حماس الفلسطينية بضرب الأراضي الإسرائيلية“.

