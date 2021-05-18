“الماركسية بلا قناع” بترجمة عربية

بغداد 18 مايو 2021 (وال) صدر حديثًا عن دار نشر نابو، ودار التنوير، ترجمة عربية لكتاب “الماركسية بلا قناع.. من الضلال إلى الانحلال” لمؤلفه لودفيغ فون ميزس، بترجمة بهاء محمد نوري، ومراجعة أحمد خالد عبيد.

يحتوي الكتاب، وفقًا للناشر، على النقد الأكثر شراسة ضد النظرية الماركسية، بشكل ذكي ومميز، يقوّض فيه لودفيغ فون ميزس كثيرًا من الأسس الفلسفية والسياسية والاجتماعية لهذه النظرية.

كما يدعو الكتاب إلى إعادة الحسابات، وتقييم الأفكار التي نادت بها الماركسية لأكثر من مئة عام.

وأضاف الناشر، أن هناك العديد من الانتقادات للاشتراكية، ولكن لم تستطع أي من هذه الكتابات الوصول لما وصلت إليه انتقادات فون ميزس؛ فهي كاشفة للعوار المتأصل في النظام الاشتراكي، وعدم قابليته للتطبيق.

وأشار الناشر، إلى أن هذه المحاضرات التي ألقاها فون ميزس لغير المتخصصين عام 1952 كاشفة لشخص ميزس المعلم والمربي، بعيدًا عن الكتابة الأكاديمية الرسمية التي اعتدناها منه كعالم اقتصاد وفيلسوف.

يضم الكتاب تسع محاضرات، الخمس الأوائل منها عن الفلسفة، لتقويض الأسس الفلسفية “المتناقضة” التي تبنى عليها عقائد الاشتراكية، والأربع الباقية تختص بالاقتصاد الاشتراكي والإجراءات الاقتصادية الضارّة التي يدفع لاتخاذها.( وال ـ بغداد) ح م

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