إلهان عمر : صفقة الأسلحة الأميركية لإسرائيل تقوض أي جهود للتهدئة

هاجمت عضو الكونغرس الأميركي إلهان عمر مساء الاثنين صفقة الأسلحة التي أبرمتها بلادها مع إسرائيل مؤخرا، محذرة من تداعياتها، واعتبرت أنها ستكون ضوءا أخضر للتصعيد من قبل إسرائيل.

حيث صرحت النائبة المسلمة من أصول صومالية، في بيان نشرته عبر تويتر عقب ورود تقارير إعلامية حول موافقة إدارة الرئيس جو بايدن على صفقة أسلحة مع إسرائيل بقيمة 735 مليون دولار، “يجب على الولايات المتحدة ألا تقف مكتوفة الأيدي بينما ترتكب جرائم ضد الإنسانية بدعم منا”.

كما أكدت إلهان أنه سيكون من المروع أن تمضي إدارة بايدن بصفقة سلاح موجه بدقة بقيمة 735 مليون لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دون أي قيود، في أعقاب تصاعد العنف والهجمات على المدنيين. وحذرت من أن هذه الصفقة ستُعتبر ضوء أخضر للتصعيد المستمر، وستقوض أي محاولات للتوسط في وقف إطلاق النار.

مضيفة أن “العنف في إسرائيل وقطاع غزة يخرج عن السيطرة، وأن الزعيم الإسرائيلي اليميني المتطرف نتنياهو، مسؤول عما يقل عن 1505 ضحية في غزة، من بينهم 200 وفاة، 59 منهم أطفال”.

وتابعت في بيانها أن نتنياهو دمر مباني سكنية بالكامل واستهدف الصحفيين والمدنيين في انتهاك مباشر للقانون الدولي، وهو يقوم بذلك ويحظى بتمويل مباشر ومساعدة عسكرية من الولايات المتحدة.

وكانت صحيفة واشنطن بوست (Washington Post) الأميركية قد كشفت الاثنين أن إدارة بايدن أعلمت الكونغرس في 5 مايو/أيار الجاري، موافقتها على بيع إسرائيل صواريخ دقيقة التوجيه،. وتعرف أيضا باسم ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAM) بقيمة 735 مليون دولار.

وحسب المصادر، فإن الكونغرس سيناقش هذه الصفقة، وأن عددا من أعضاء الكونغرس من الجناح الديمقراطي منزعجون منها، وطلبوا معلومات إضافية عنها.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد أعضاء الكونغرس قال إن الموافقة على هذا البيع دون الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، سيؤدي إلى استمرار المذابح بحق الفلسطينيين.

