إسرائيل تعلن عن قتل 175 عنصرا من المقاومة والأخيرة تقصف سيدروت

أعلنت إسرائيل اليوم، أنها تمكنت من قتل أكثر من 150 فلسطينيا تابعا لحركة “حماس” وأكثر من 25 تابعا لحركة “الجهاد الإسلامي” منذ التصعيد الأخير.

كما أفادت قناة روسيا اليوم أن الجيش الإسرائيلي هدد بقصف برج “وطن” وسط مدينة غزة، وأنه يتم إخلاء البرج حاليا من السكان.

فيما أعلنت كتائب القسام أنها قصفت سيدروت وموقع إسناد “صوفا” بقذائف الهاون، كما وأعلنت كتائب “الشهيد أبو علي مصطفى” استهدافها تجمعا للدبابات الإسرائيلية في موقع “ملكة” العسكري.

ويوم السبت الماضي، استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، برج الجلاء في قطاع غزة والذي يضم مكاتب لعدد من الوكالات الإعلامية العربية والعالمية.

من جهتها أعلنت قناة الجزيرة القطرية أن طائرات الاحتلال استهدفت برج الجلاء الذي يضم مقرّ شبكة الجزيرة في غزة بسلسة غارات أدّت إلى انهياره بالكامل.

لاحقا، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، أن المبنى الذي جرى تدميره “يحتوي على مصالح عسكرية تابعة للاستخبارات العسكرية التابعة لحماس”، وأنه “توجد في المبنى مكاتب إعلامية مدنية تتستر حماس من ورائها وتستخدمها دروعًا بشرية”، على حد قوله.

وأشار المتحدث إلى أنه قبل الغارة حذّر الجيش الإسرائيلي “المواطنين الذين تواجدوا داخل المبنى ومنح إياهم الوقت الكافي لإخلائه”، بينما نقلت قناة “الجزيرة” تصريحات عن صاحب المبنى، قال فيها إن الجيش الإسرائيلي رفض إعطاء مهلة للصحفيين لإخلاء المبنى.

من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية اليوم إلى التحقيق في القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلًا بمخيم الشاطئ، وتدمير برج الجلاء بقطاع غزة.

وأعربت المنظمة -ومقرها لندن- في تغريدة عبر “تويتر”، عن قلقها البليغ حيال ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 197 شهيدًا وفق آخر حصيلة رسمية.

وقالت منظمةالعفو الدولية : “ندعو للتحقيق في الهجوم الإسرائيلي على مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين الذي وقع السبت، وأسفر عن استشهاد امرأتين و8 أطفال”.

ووصفت الهجمات الإسرائيلية المباشرة على المدنيين بأنها “جرائم حرب“، داعيةً إلى فتح تحقيق دولي في الهجوم على برج الجلاء، وهو مبنى مكون من 11 طابقًا يضم شققًا سكنية ومكاتب إعلامية.

وأفادت أن الغارة على البرج “تتناسب مع نمط العقاب الجماعي، الذي تفرضه إسرائيل على السكان الفلسطينيين”.

