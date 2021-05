الجيش اللبناني يعثر على منصات لإطلاق الصواريخ على الحدود مع إسرائيل

كشفت مصادر، عن عثور الجيش اللبناني على 6 منصات لإطلاق الصواريخ، وصاروخا آخر لم يطلق، في منطقة الهبارية شبعا في العرقوب، على الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

حيث صرح الجيش اللبناني إنه عثر،اليوم الثلاثاء، على 6 منصات إطلاق صواريخ فارغة، ومنصة سابعة مجهزة بصاروخ تم تفجيره في خراج بلدة الهبارية.

كما أوضح الجيش أن عدة قرى في منطقتي الهبارية وكفرشوبا تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي، مما أدى إلى سقوط 10 قذائف متفجرة و7 قذائف مضيئة.

وأشارت المصادر إلى أن الصاروخ السابع الذي عثر عليه الجيش اللبناني هو من نوع “غراد” بدائي الصنع، موضحا أنه لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن هذه الصواريخ.

مضيفة أن القوات الإسرائيلية شنت قصفا مدفعيا على منطقة كفر شوبا وجوارها في العرقوب، ردا على إطلاق قذائف صاروخية باتجاه شمال إسرائيل.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي سقوط 6 صواريخ داخل الأراضي اللبنانية.

وكانت إسرائيل قد وجهت، السبت، تحذيرا إلى لبنان، قائلة إنه “سيتحمل مسؤولية أي محاولة للمس بسكان إسرائيل”، وذلك بعد محاولات لاختراق الحدود وانتشار دعوات للمشاركة في تظاهرات هناك.

ويقوم الجيش اللبناني بتكثيف الإجراءات الأمنية في المناطق الحدودية مع ارتفاع حالة التوتر، فيما وضعت قوات “اليونيفيل” مراقبين وكثفت اتصالاتها مع جهات مختلفة.

يذكر أن هذه المرة الثانية خلال أسبوع التي يتم إطلاق صواريخ فيها من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، حيث شهد الخميس الماضي إطلاق 3 صواريخ بالمنطقة الحدودية.

