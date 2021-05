نور اللبنانية تساند المخرج محمد سامي في أزمته

عبرت الفنانة نور اللبنانية عن مساندتها للمخرج المصري محمد سامي في الأزمة التي يمر بها حاليًا بعد استغناء شركة المتحدة للإنتاج عن خدماته بسبب تجاوزات حدثت بمسلسله الأخير نسل الأغراب.

وقالت نور اللبنانية إن محمد سامي يعتبر أحد المخرجين الموهوبين والمتميزين، لافتًا إلى أنها لم تر منه سوى كل الاحترام والتقدير، حسبما أفاد (مصراوي).

وقامت نور بنشر صوره عبر صفحتها الرسمية على “إنستغرام” تجمعها مع المخرج محمد سامي، قائلة فيها: “محمد سامي مخرج موهوب وشاطر وفنان ومتميز.. اشتغلت معاه أكتر من مرة وماشفتش منه غير كل احترام وأخوة وتقدير وغيرة على الشغل، وقبل كل ده ابن ناس طيبين ومحترمين”.

وأضافت: “محمد سامي مخرج كبير وأعماله بتشهد على كده وبتتكلم عنه.. العمل الفني ملك للجمهور والفن وجهات نظر وكل واحد بيشوف العمل الفني زي ما هو عايز.. ماينفعش نشمت في بعض ونجرح في بعض خصوصا إن إحنا زملاء وعارفين مدى التعب والكفاح اللي كل واحد مننا بيقدمه في مكان”.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت مؤخرًا عن إيقاف التعامل مع المخرج محمد سامي كاتب سيناريو ومخرج مسلسل نسل الأغراب.

وتصدر سامي التريند خلال اليومين الماضيين منذ إعلان إنهاء التعامل معه من قبل الشركة، حيث طالته العديد من الاتهامات بشأن زوجته مي عمر، ومنحها دورًا أكبر على حساب بقية نجوم المسلسل.

بدوره وجه الممثل أحمد السقا رسالة لجمهوره بعد نهاية مسلسله الرمضاني “نسل الأغراب”، حيث قام بنشر صورتين له عبر حسابه بـ”إنستجرام” الأولى وهو يمسك “الشيشة” والثانية بصحبة صناع المسلسل، وعلق عليها قائلا: “الوداع يا أغراب و كل عام وأنتم بخير”.

ويجسد أحمد السقا شخصية عساف الغريب التي أثارت إعجاب متابعيه بصورة كبيرة، سيما بعدما قام السقا بنشر صورة له بشخصية عساف الغريب عبر صفحته على انستغرام، معلقًا: “عاوز الدم”.

ووجدت الصورة تفاعلًا كبيرًا من قبل متابعيه، مؤكدين بأن أحمد السقا يقدم أداءً مثير للإعجاب من خلال “نسل الأغراب”، وجاءت التعليقات مشيدة بدوره.

حيث تصدر وسم #عساف_الغريب التريند في مصر بآلاف التغريدات المتنوعة، مؤكدين بأن شخصية عساف الغريب تعد الأفضل إلى الآن من خلال الموسم الرمضاني.

