الحريري يهاجم تصريحات وزير الخارجية اللبناني حول دول الخليج

انتقد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، تصريحات وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبي، حول دول الخليج.

ونشر الحريري على صفحته على تويتر تغريدة قال فيها: “أضاف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبي مأثرة جديدة الى مآثر العهد في تخريب العلاقات اللبنانية العربية”، حسب تعبيره.

وأضاف قائلا: “كما لو ان الازمات التي تغرق فيها البلاد والمقاطعة التي تعانيها، لا تكفي للدلالة على السياسات العشوائية المعتمدة تجاه الاشقاء العرب”، حسب قوله.

وتابع الحريري: “ان الكلام الذي اطلقه وزير الخارجية على قناة الحرة، كلام لا يمت للعمل الدبلوماسي بأي صلة، وهو يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد، وتسببت باوخم العواقب على لبنان ومصالح ابنائه في البلدان العربية”.

وختم رئيس الوزراء اللبناني المكلف قائلا: “واذا كان هذا الكلام يمثل محوراً معيناً في السلطة اعتاد على تقديم شهادات حسن سلوك لجهات داخلية وخارجية، فانه بالتأكيد لا يعني معظم اللبنانيين الذين يتطلعون لتصحيح العلاقات مع الاشقاء في الخليج العربي ويرفضون الافراط المشين في الاساءة لقواعد الاخوة والمصالح المشتركة”، حسب تعبيره.

وكان وهبي قد قال في مقابلة مع قناة “الحرة” التلفزيونية : “الدواعش ياللي جابوا لنا إياهم دول أهل المحبة والصداقة والأخوة.. دول المحبة جابوا لنا الدولة الإسلامية، زرعو لنا إياها بسهل نينوى وبالأنبار وبتدمر”، وهي مناطق من سوريا والعراق سيطر عليها تنظيم داعش في عام 2014.

وعندما سُئل، “عم تحكي عن دول الخليج؟” قال وهبة إنه لا يريد أن يذكر أسماء. لكن عندما سئل عما إذا كانت دول الخليج قد مولت التنظيم المتشدد، قال وهبة “بتمويل مني أنا كأن؟”.

من جانبها، أنتقدت الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء تصريحات وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، بمقابلة تلفزيونية، حول دول الخليج “تعبر عن رأيه الشخصي ولا تعكس موقف الدولة”.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إنها “تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية”.

وأضاف بيان الحكومة اللبنانية أن “ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين، ليل أمس، يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس، في أي حال من الأحوال، موقف الدولة اللبنانية”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

